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Лікар Комаровський розповів, чи впливає вакцинація від COVID-19 на вагітність

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
26 жовтня, 08:00
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Євген Комаровський заспокоїв, що вакцинація від коронавируса безпечна навіть для вагітних, які вже зробили щеплення, але ще не знали про свою вагітність
Вакцинація від COVID-19 на вагітність як вже наявну, так і майбутню - не впливає
Вакцинація від COVID-19 на вагітність як вже наявну, так і майбутню - не впливає / Фото: Колаж: Сьогодні

Одна з причин, чому жінки не хочуть вакцинуватися – це чутки про те, що потім неможливо буде завагітніти . Євген Комаровський в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, наскільки такі побоювання виправдані.

Так впливає вакцинація на вагітність чи ні?

Сьогодні деякі лікарі кажуть своїм пацієнткам про те, що після вакцинації вони не зможуть мати дітей. Ця новина сильно засмучує жінок, які хочуть стати мамами. Кандидату медичних наук Євгенію Комаровському дуже шкода, що подібні чутки поширюють люди, у яких є диплом лікаря.

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Немає ніякої інформації про те, що вакцинація впливає на репродуктивну функцію або пошкоджує плід
Немає ніякої інформації про те, що вакцинація впливає на репродуктивну функцію або пошкоджує плід / Фото: Колаж: Сьогодні

Тому що сучасна медична наука вже має досвід впровадження більш 4 мільярдів доз вакцин від коронавирусу, і за весь час не було зафіксовано будь-яких негативних наслідків вакцини на репродуктивну функцію людини.

Що робити, якщо лікар відмовляє жінку робити щеплення?

Євген Комаровський вважає, що в основі категоричних висновків про вплив вакцини від COVID-19 на вагітність лежить абсолютний непрофесіоналізм деяких акушерів-гінекологів. Тому що подібні помилкові висловлювання змушують жінок хвилюватися і тривожитися за своє майбутнє.

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Немає ніякої інформації про те, що вакцинація впливає на репродуктивну функцію або пошкоджує плід, – запевнив Євген Комаровський в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Якщо хтось продовжує розпускати чутки про вакцину, лікар-педіатр вищої категорії радить звернутися до іншого акушера-гінеколога, інакше про вагітність і пологи ви теж почуєте якісь недостовірні відомості.

Сучасна медична наука вважає, що вакцинація від коронавирусу безпечна навіть у тому випадку, коли роблять щеплення жінкам, які вже в положенні, але ще не знають про свою вагітність, – сказав кандидат медичних наук. – Медики використовують інактивовані вакцини, і їх негативний вплив на плід не зафіксовано.

Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною" .

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Також ми писали, яка вакцина від коронавируса найбезпечніша для дітей.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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