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Що робити, щоб нове взуття не натирало ноги: 7 корисних порад

Сьогодні, 20:35

Дізнайтеся, як без проблем носити нове взуття, щоб воно не терло ноги: лайфхаки

Будь-яке свято померкне, прогулянка набридне і настрій зіпсується, якщо взуття натирає ноги. Мозолі і водянки аж до крові можуть надовго вивести з ладу. Якщо після зміни сезону туфлі раптом виявилися маленькими, їх можна розтягнути. Як це зробити, ми розповідали раніше.

А от якщо нормальна за розміром пара завдає такого страшнорго дискомфорту, потрібно виправляти ситуацію трохи інакше. Що ж можна зробити, щоб нове взуття не натирало ноги? Читайте в нашій статті корисні лайфхакт.

А ще не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

  • Лайфхак 1. Передбачаємо і запобігаємо

Щоб взуття не натирало ноги
Щоб взуття не натирало ноги
Фото: Pixabay

Якщо ви ще не знаєте, як поведе себе обновка на ваших ногах, запасіться лейкопластиром, і нехай він завжди буде при вас. Краще запобігти проблемі, ніж потім вирішувати її наслідки у вигляді кривавих водянок. При найменшому натяку на біль просто заклейте проблемне місце пластиром.

  • Лайфхак 2. Паримо взуття, але не паримося самі

Щоб взуття не натирало ноги
Щоб взуття не натирало ноги
Фото: Pinterest

Щоб нове взуття не натирало, потрібно щоб воно скоріше набуло форму ваших ніг. Для цього можна потримати тісну пару над киплячою водою, а потім надіти щільні шкарпетки і походити в ньому вдома протягом 2-3 годин. Розм'якшена шкіра податлива і швидше привчиться любити ваші ноги.

  • Лайфхак 3. Захищаємо пальчики

Щоб взуття не натирало ноги
Щоб взуття не натирало ноги
Фото: Pinterest

Якщо проблема виникає в області пальців, то її можна вирішити, купивши спеціальне пристосування – силіконові роздільники, які можна підібрати для будь-якого пальця або відразу декількох. Вони м'які, тонкі і при цьому виключать тертя пальців об взуття або один об інший.

  • Лайфхак 4. Міняємо висоту стопи

Щоб взуття не натирало ноги
Щоб взуття не натирало ноги
Фото: Pinterest

Іноді, щоб позбутися натирання п'яток, доситатньо просто підняти стопу над задником. Це легко зробити, якщо під устілку що-небудь підкласти. Можна купити спеціальну устілку, а з найпростіших підручних засобів підійде складений у кілька разів лист газети, шматочок товстого картону або згорнута матерчаста серветка.

  • Лайфхак 5. Робимо м'яким і податливим

Щоб взуття не натирало ноги
Щоб взуття не натирало ноги
Фото: Pinterest

Тре п'яту? Можливо, у ваших туфлях дуже сухий і жорсткий задник. Цю задачу можна виправити, якщо змастити його гліцерином. Попередньо потримайте на заднику теплу вологу серветку, а коли вона охолоне – обробіть гліцерином. Цілком можливо, процедуру доведеться повторити.

  • Лайфхак 6. Збільшуємо ковзання взуття

Щоб взуття не натирало ноги
Щоб взуття не натирало ноги
Фото: Pinterest

Щоб взуття менше терло ноги, можна підсилити ковзання. Для цього натерти проблемне місце восковою свічкою, шматочком сухого мила або гігієнічною помадою. Інший варіант – змастити кремом не взуття, а ногу в тому місці, де тре.

  • Лайфхак 7. "Забиваємо" на проблему

Щоб взуття не натирало ноги
Щоб взуття не натирало ноги
Фото: Pinterest

Іноді можна застосувати кардинальний метод – за допомогою молотка. Зрозуміло, робити це потрібно на доступній ділянці взуття, наприклад, на п'яті або на боках. Покладіть туфель на тверду поверхню, застелену тканиною, щоб на взутті не залишилося слідів. Потім дуже легенько і акуратно постукайте маленьким молоточком по тому місцю, яке створює дискомфорт.

Раніше ми розповідали, що робити, щоб не промокли ноги навесні.

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