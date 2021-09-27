Тренди осені 2021: 8 модних шкіряних речей сезону (фото, ціни)

За допомогою однієї шкіряної речі можна створити самий трендовий образ осіннього сезону. Розповідаємо, які варіанти наймодніші, на які відтінки варто орієнтуватися і де все це купити

Трендові шкіряні речі сезону осінь 2021 / Фото: stradivarius.com, zara.com, vovk.com

В Україну повертається потепління і замість светрів ми можемо носити стильні жилетки, а також придивитися до іншого модному тренду осіннього сезону 2021 – шкіряним речам. Дизайнери представили масу варіантів речей з натуральної та екошкіри в своїх колекціях. Ми ж вирішили вибрати найефектніші екземпляри, замість звичної класики – шкіряної куртки.

Вибрали для вас 8 стильних речей з екошкіри, якими варто поповнити гардероб вже зараз.

Спідниця-шорти

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Така модель стане відмінною заміною класичної міні-спідниці. Носіть її з затишними теплими светрами, вовняними сорочками оверсайз і джинсовими бомберами.

Спідниця Stradivarius, 999 грн / Фото: stradivarius.com

Костюм

Ідеальний варіант замість трендових ділових костюмів всіх кольорів веселки. Стильні комплекти з екошкіри не тільки стильно виглядають, але і стануть прекрасними союзниками в прохолодний день. Найкраще носити їх з лонгслівами нейтральних нюдових відтінків і фантазійними прикрасами.

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Ще один плюс костюма – речі комплекту можна носити як разом, так і окремо, формуючи відразу кілька модних образів.

Брюки 1299 грн, піджак 1499 грн, Stradivarius / Фото: stradivarius.com

Сукня-сорочка

Сама трендова модель сезону, а її шкіряний варіант ще краще! Під цю модель відмінно підійдуть ботильйони на товстому каблуці і сумки-тоут.

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Сукня Zara, 1899 грн / Фото: zara.com

Комбінезон

Вибирайте утилітарний комбінезон зі шкіри на кожен день. Для офісу підійдуть моделі в нейтральних класичних відтінках: чорному, бежевому і білому. Порада: придивіться до варіантів з поясом. Такий елемент розділить силует на рівні пропорції і підкреслить талію.

Комбінезон Reserved, 1599 грн / Фото: reserved.com/

Сорочка

У цьому сезоні дизайнери пропонують носити не тільки спідниці, брюки і плащі зі шкіри, але і сорочки. Вони стануть чудовою альтернативою звичній класиці, додадуть шарму і зроблять образ модним. Порада: вибираючи варіанти зі шкіри, зверніть увагу на підкладку. Краще якщо вона буде з приємних текстильних матеріалів, що особливо необхідно при контакті з тілом.

Сорочка Vovk, 890 грн / Фото: vovk.com

Жилет

Сама універсальна річ, яка необхідна нам усім в гардеробі. Забудьте за варіанти з хутра, які вже кілька років вийшли з моди. Стьобані, приталені або оверсайз жилетки з екошкіри доповнять образ і зігріють в негоду.

Жилет Mango, 2999 грн / Фото: shop.mango.com/

Спідниця-міді

Носіть спідницю завдовжки нижче колін зі светрами, сорочками, лонгслівами і блейзерами. Для вечірнього виходу вона відмінно буде виглядати з топами-бюстьє та блузами з асиметричними вирізами.

Спідниця Reserved, 899 грн / Фото: reserved.com/

Плащ

Що стосується верхнього одягу, то плащі найрізноманітніших фасонів і відтінків – мастхев осіннього сезону. З лаковим блиском або матові, з поясом або без, довгі або короткі – вибір за вами. Вони відмінно виглядатимуть як з легкими сукнями в квітковий принт, так і зі спортивними штанами і кросівками.

Плащ Vovk, 1999 грн / Фото: vovk.com

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