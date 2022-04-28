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Маразм крепчает: россиянки рвут журналы польского Vogue, посвященные Украине

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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28 апреля, 12:54
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Апрельский номер польского глянца вышел с иллюстрацией на обложке, которую создала украинка. Похоже, россиянок это привело в бешенство, которое выплеснулось в странные поступки
Иллюстрацию для обложки апрельского номера польского Vogue создала украинская художница
Иллюстрацию для обложки апрельского номера польского Vogue создала украинская художница / Фото: Коллаж: Сегодня

Апрельский номер польского Vogue вышел с двумя обложками, одна из которых посвящена Украине.

Vogue Polska решил заменить обычную историю с обложек акцией солидарности. Мы предоставили площадку украинским художникам. Эти невероятные и очень эмоциональные произведения искусства очень разные, но у них много общего — мощная сила и надежда, что этот кошмар скоро закончится, — объяснила главный редактор польского Vogue Ина Лекевич.

Так, редакция приняла решение опубликовать на одной из обложек иллюстрацию украинки Елены Емчук, модного фотографа и художницы, которая в своем творчестве обращается к украинской культуре.

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Вторая обложка – работа Малгожаты Мирга-Тас, художницы, которая представляла Польшу на Венецианской биеннале в этом году.

Апрельский номер поступил в продажу в Польше с 1 апреля. Купить номер с обложкой, посвященной Украине, удалось не всем. Активисты сообщают, что на стойках с прессой во многих супермаркетах издание порвано.

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Украинка Ирина, которая вынуждена была покинуть страну из-за российской агрессии, рассказала Life Сегодня подробности.

Мы с мамой, сестрой и крестной уехали из Киева в первый месяц войны, когда выдержать постоянные обстрелы и сидение в подвале стало невозможно. С первых дней в Польше мы поняли, что стоит ехать немного дальше, в глубь страны, чтобы найти жилье. Так мы оказались в Гданьске.

С нетерпением ждали выхода нового номера Vogue Polska, так как даже такой, на первый взгляд незначительный жест редакции глянца, способен поднять боевой дух и дать хоть немного надежды на будущее.

Наши соотечественницы были удивлены, когда увидели журнал с изувеченной обложкой.

Сперва мы подумали, что это единичный случай. Но, потом стали замечать, что изуродованы все обложки с украинской иллюстрацией. Номер издания со второй обложкой был цел во всех точках продаж, куда мы ходили.

Журналы апрельского номера польского Vogue в супермаркетах в Гданьске
Журналы апрельского номера польского Vogue в супермаркетах в Гданьске / Фото: Коллаж: Сегодня

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Когда обратились к менеджеру супермаркета, нам ответили, что персонал заметил россиянок, которые намеренно рвали журнал. К сожалению, задержать женщин не удалось.

Похоже, ума у таких особей хватает только на уничтожение, будь то сумки Chanel или журналы о моде.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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