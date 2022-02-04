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Образ дня: Дженніфер Лопес у монохромному денімі на голе тіло

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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4 лютого, 10:42
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Знаменитість показала стильний джинсовий образ, в якому навесні ходитимуть усі модниці світу
Дженніфер Лопес показала, як носити стильний денім у 2022 році
Дженніфер Лопес показала, як носити стильний денім у 2022 році / Фото: instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес вразила модним луком із деніму, в якому навесні ходитимуть усі модниці світу. Нагадаємо, що днями співачка показала нову фотосесію, яка викликала суперечки через безглуздий макіяж губ зірки.

Джей Ло поділилася новою публікацією у своєму Instagram. На фото знаменитість позує у монохромному луці з деніму, що складається з кепки, штанів з низькою посадкою та курточки на голе тіло, що підкреслює пружний прес співачки.

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Дженніфер Лопес показала, як носити стильний денім у 2022 році
Дженніфер Лопес показала, як носити стильний денім у 2022 році / Фото: instagram.com/jlo

У руках знаменитість тримає білу сумку фірми Coach £495 (19 000 грн), а на зап'ясті красується годинник бренду £225 (8 600 грн).

Дженніфер Лопес показала, як носити стильний денім у 2022 році
Дженніфер Лопес показала, як носити стильний денім у 2022 році / Фото: instagram.com/jlo

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Під постом співачку засипали компліментами: "Так, Джен!", "Я люблю тебе", "Красива, стильна і любить себе!", "Джей не може помилятися! Ти була моєю іконою стилю протягом багатьох років, і мені подобається, що ти ні на йоту не зменшуєш темпу! " і т.д.

Нагадаємо, що модельєри задали тренд на монохром – навесні 2022 знову модно комбінувати різні відтінки одного і того ж кольору.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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