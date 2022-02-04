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Образ дня: Дженнифер Лопес в монохромном дениме на голое тело

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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4 февраля, 10:42
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Знаменитость показала стильный джинсовый образ, в котором весной будут ходить все модницы мира
Дженнифер Лопес показала, как носить стильный деним в 2022 году
Дженнифер Лопес показала, как носить стильный деним в 2022 году / Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес впечатлила модным луком из денима, в котором весной будут ходить все модницы мира. Напомним, что на днях певица показала новую фотосессию, которая вызвала споры из-за нелепого макияжа губ звезды.

Джей Ло поделилась новой публикацией в своем Instagram. На фото знаменитость позирует в монохром луке из денима, состоящем из кепки, брюк с низкой посадкой и курточки на голое тело, подчеркивающей упругий пресс певицы.

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Дженнифер Лопес показала, как носить стильный деним в 2022 году
Дженнифер Лопес показала, как носить стильный деним в 2022 году / Фото: instagram.com/jlo

В руках знаменитость держит белую сумку фирмы Coach за £495 (19 000 грн), а на запястье красуются часы бренда за £225 (8 600 грн).

Дженнифер Лопес показала, как носить стильный деним в 2022 году
Дженнифер Лопес показала, как носить стильный деним в 2022 году / Фото: instagram.com/jlo

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Под постом певицу засыпали комплиментами: "Да, Джен!", "Я люблю тебя", "Красивая, стильная и любит себя!", "Джей не может ошибаться! Ты была моей иконой стиля в течение многих лет, и мне нравится, что ты ни на йоту не сбавляешь темпа!" и.т.д.

Напомним, что модельеры задали тренд на монохром – весной 2022 снова будет модно комбинировать разные оттенки одного и того же цвета.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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