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Дивіться: бездоганна Тіна Кунакі на обкладинці українського глянцю

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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3 лютого, 09:50
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24-річна модель позувала перед об'єктивом ікони фешн-фотографій Еллен фон Унверт у totak black та яскраво-оранжевому образах
Тіна Кунакі прикрасила обкладинку Elle Україна
Тіна Кунакі прикрасила обкладинку Elle Україна / Фото: instagram.com/elle_ukraine

Нещодавно засліпивша всіх на Тижні моди в Парижі Тіна Кунакі прикрасила обкладинку digital-випуску українського глянцю Elle. Красуня позувала для легенди світу модних фотографій Еллен фон Унверт.

24-річна французька фотомодель та молода дружина актора Венсана Касселя знялася для українського Elle. Видання представило відразу дві обкладинки на своїй сторінці Instagram.

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Тіна Кунакі прикрасила обкладинку Elle Україна
Тіна Кунакі прикрасила обкладинку Elle Україна / Фото: instagram.com/elle_ukraine

Тіна Кунакі позувала перед об'єктивом відомого фешн-фотографа Еллен фон Унверт. Лютневий випуск Elle присвячений digital-простору – основі нашого сучасного життя. Модель і дружина Венсана Касселя постала перед камерами у блискучому totak black та яскраво-оранжевому образах.

Тіна Кунакі прикрасила обкладинку Elle Україна
Тіна Кунакі прикрасила обкладинку Elle Україна / Фото: instagram.com/elle_ukraine

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Тим часом у своєму Instagram Тіна Кунакі також поділилася новими фото. Знаменитість вразила точеною фігурою в купальнику.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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