Дивіться: бездоганна Тіна Кунакі на обкладинці українського глянцю

Нещодавно засліпивша всіх на Тижні моди в Парижі Тіна Кунакі прикрасила обкладинку digital-випуску українського глянцю Elle. Красуня позувала для легенди світу модних фотографій Еллен фон Унверт.
24-річна французька фотомодель та молода дружина актора Венсана Касселя знялася для українського Elle. Видання представило відразу дві обкладинки на своїй сторінці Instagram.
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Тіна Кунакі позувала перед об'єктивом відомого фешн-фотографа Еллен фон Унверт. Лютневий випуск Elle присвячений digital-простору – основі нашого сучасного життя. Модель і дружина Венсана Касселя постала перед камерами у блискучому totak black та яскраво-оранжевому образах.
Тим часом у своєму Instagram Тіна Кунакі також поділилася новими фото. Знаменитість вразила точеною фігурою в купальнику.
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