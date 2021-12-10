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Леді Гага та Адам Драйвер продають свої костюми з фільму "Дім Гуччі". Як їх можна купити

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
10 грудня, 15:40
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Адам Драйвер та Леді Гага у фільмі "Дом Гуччі"
Адам Драйвер та Леді Гага у фільмі "Дом Гуччі" / Фото: Колаж: Сьогодні

Леді Гага та Адам Драйвер після того як блищали на прем'єрі байопіка про бренд Gucci, вирішили продати свої костюми з фільму. Аукціонний будинок Christie's виставив на продаж їхні образи із картини "Дім Гуччі".

Костюми вибрали зі сцени на гірськолижному курорті. Хутряна шапка, вінтажний жакет Gucci та прикраси Pikkio Bijoux із перлів з плеча Леді Гаги та лижний костюм Адама Драйвера від бренду Peuterey Luxury Skiwear разом зі светром аранської в'язки вже доступні на сайті.

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Як запевняють організатори торгів, речі продають за собівартістю: ціна костюма Драйвера стартує від 2 000 євро, Леді Гагі – від 4 000 євро.

Костюми Леді Гаги та Адама Драйвера
Костюми Леді Гаги та Адама Драйвера / Фото: Колаж: Сьогодні

Усі гроші, зібрані від продажу лотів передадуть асоціації ELA, яка бореться з лейкодистрофією – рідкісним і часто смертельним генетичним захворюванням мозку.

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Аукціон триватиме до 14 грудня. У Christie's сподіваються зібрати 10 тисяч євро.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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