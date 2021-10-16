7 пар трендовых кроссовок, которые нужно купить прямо сейчас

Пришло время признать, что кроссовки занимают центральное место в нашем гардеробе. Обувь, которую раньше носили только спортсмены, превратилась в настоящий дух времени моды. И хотя обувь на платформе, сабо и лоферы – самые горячие тренды сезона осень-зима 2021, модные кроссовки помогут создать настоящий стильный образ.
Популярность кроссовок в первую очередь обусловлена их удобством. К тому же они создают безграничные возможности к экспериментам.
Конечно, у вас, наверняка, уже есть пара кроссовок, но мы не сомневаемся, что нужно добавить еще несколько.
В этом сезоне стоит обратить внимание на яркие оттенки, как у ECCO, сочетания цветов, классические модели, как Adidas Superstar, варианты на платформе, с анималистическими принтами, как у Puma, трендовые бежевые пары и высокие кроссовки.
Мы выбрали 7 трендовых моделей кроссовок осеннего сезона, которые можно купить уже сейчас.
Ярко-желтые кроссовки ECCO, 6699 грн
Высокие кроссовки Reserved, 999 грн
Кроссовки Adidas Superstar, 3899 грн
Кроссовки с анималистической вставкой, 3690 грн
Бежевые кроссовки Marc O'Polo, 6799 грн
Разноцветные кроссовки Puma, 3990 грн
Кроссовки на платформе Tommy Hilfiger, 4899 грн
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