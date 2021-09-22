Історія Віллі Гарсона, зірки "Сексу у великому місті" і друга, про якого ми всі мріяли

Герой культового серіалу про чотирьох самотніх жінок в Нью-Йорку Стенфорд Блетч підкорив наші серця так само, як і вбрання актрис. Згадуємо про життя цієї милої людини

/ Фото: Imdb.com

Помер Віллі Гарсон, актор, найбільш відомий за роллю найкращого друга Керрі Бредшоу Стенфорда Блетча в серіалі "Секс у великому місті". Йому було 57 років.

Про його смерть повідомив син Натен Гарсон в своєму пості в Instagram.

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Неймовірно харизматичний і веселий Віллі знявся в 30 фільмах, включно з двома стрічками продовження культового серіалу.

Народився Гарсон 20 лютого 1964 року в Нью-Джерсі. У 13 років він почав навчання в Акторському інституті в Нью-Йорку, а в 1985 році закінчив університет Уеслі, де вивчав психологію і театральне мистецтво. Після навчання він отримав кілька епізодичних ролей у телешоу.

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Крім "Сексу у великому місті" Гарсон працював з братами Фарреллі в деяких з їхніх фільмів, включно з "Заводила" (1996), "Дещо про Мері" (1998) і "Лихоманка" (2005). Він також тричі грав Лі Харві Освальда в фільмі "Рубін" (1992), в серіалі "Квантовий стрибок" і на телеканалі MADtv.

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Віллі дуже багато часу присвячував благодійної діяльності. Він входив до консультативної ради You Gotta Believe, організації, яка допомагає знайти постійні родини для молодих людей.

У 2010 році Гарсон став батьком, всиновивши хлопчика Натена, якому на той час було 7 років.

Як актор-нарцис, а я таким був, я тієї ж миті став відповідальним і почав піклуватися про когось ще. Це дійсно особливе почуття. Така важлива робота, і вона змушує вас рости – розповів Віллі про батьківство в інтерв'ю минулого року.

Справжню славу Віллі Гарсону принесла роль в серіалі "Секс у великому місті". Актор зіграв всіма улюбленого Стенфорда Блетча – друга-гея Керрі Бредшоу.

Гарсон запам'ятався глядачам екстравагантними яскравими костюмами і своєрідним почуттям гумору. Розглядаємо найкращі екранні образи Стенфорда Блетча, дружити з яким мріяли всі.

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