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Старі коханці повертаються на екрани на HBO Max

Сьогодні, 21:06

Дивіться легендарний серіал, який так полюбився багатьом глядачам у всьому світі

Фото: YouTube

Актори, які грали ролі коханців головних героїнь "Сексу та міста" (1998-2004), з радістю знову візьмуть участь у продовженні серіалу And Just Like That, який вийде на сервісі HBO Max, повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Маріо Кантоні (Ентоні), Девід Ейденберг (Стів), Уіллі Гарсон (Стенфорд) і Еван Хендлер (Гаррі) повернуться до виконання своїх ролей в серіалі і зустрінуться на знімальному майданчику зі зрілими 50-річними головними героїнями: Керрі (Сара Джессіка Паркер), Мірандою (Сінтія Ніксон) і Шарлоттою (Крістін Девіс).

Кріс Нот так само повертається до ролі любовного інтересу Керрі, Містера Біга. Кім Кетролл не бере участі в продовженні, як і творець шоу Даррен Стар. Виробництво шоу почнеться влітку поточного року в Нью-Йорку.

А поки дивіться улюблений серіал з 6 сезонів "Секс та місто" на OLL.TV:

"Секс та місто"
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Про що серіал "Секс та місто"

Комедійно-драматичний серіал розповідає про пригоди чотирьох кращих подруг, які живуть в Нью-Йорку. Кожна з них – самобутня і яскрава особистість. Центральна героїня – журналістка Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер), яка пише про секс для газети New York Star. У неї є три подруги – феміністка і юристка Міранда, рекламна агентка Саманта, головне захоплення якої – це чоловіки, і консервативна Шарлотта – директорка картинної галереї, яка мріє вийти заміж.

У кожній серії глядачі спостерігають за розмовами, любовними пходеньками, невдачами, розчаруванням, щасливими моментами і яскравими пригодами всіх чотирьох героїнь.

Раніше ми публікували ТОП-5 головних серіалів, які виходять в червні.

Сара Джессіка Паркер відкрила деталі сценарію нових серій "Сексу та міста" – дивіться про це відеосюжет:

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