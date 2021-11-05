Гід по Чорній п'ятниці 2021 в Україні

Зовсім скоро в Україні стартує самий довгоочікуваний розпродаж року. Розповідаємо, коли пройде Чорна п'ятниця цього року, де найприємніші знижки та на що варто звернути увагу, щоб не розгубитись

Чорна п'ятниця 2021 в Україні пройде 26 листопада / Фото: freepik.com, unsplash.com

П'ятниця після Дня подяки у США знаменує старт традиційного різдвяного сезону розпродажів, який називають Чорна п'ятниця. Вперше цей термін з'явився 1966 року.

У п'ятницю, що слідує за Днем подяки, в Америці люди вишиковуються у величезні черги, щоб встигнути купити необхідні товари за прийнятними цінами. Незважаючи на те, що в Україні не відзначається День подяки, а новорічні розпродажі стартують ближче до кінця року, Чорна п'ятниця прижилася і в нас.

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Коли Чорна п'ятниця 2021 в Україні

В цьому році Чорна п'ятниця припадає на 26 листопада. У магазинах одягу, косметики, домашнього декору та електроніки починаються розпродажі та знижки, які можуть тривати від кількох днів до тижня.

Очікується, що цінопад у 2021 році буде з 26 по 29 листопада.

Чорна п'ятниця 2021 в Україні / Фото: freepik.com

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Варто пам'ятати, що понеділок, наступний після Чорної п'ятниці, називають "кіберпонеділок". Цього дня інтернет-магазини традиційно влаштовують розпродажі.

Вигідні акції та пропозиції діятимуть у переважній більшості магазинів. Зібрали для вас найцікавіші.

Одяг, взуття, аксессуари

Купити речі та взуття як з нових колекцій, так і минулих сезонів можна в найпопулярніших магазинах. Наприклад, американський онлайн-ретейлер 6pm буде проводити грандіозний розпродаж, знижки досягатимуть понад 90%. На його майданчику представлено одяг, взуття, сумки та аксесуари найпопулярніших брендів. Варто пам'ятати, що компанія не має прямої доставки покупок в Україну, тому доведеться оформлювати доставку через вітчизняні поштові сервіси.

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Чорна п'ятниця 2021 – де будуть розпродажі / Фото: unsplash.com

Практично на всі категорії товарів діятимуть знижки на AliExpress. Купити ж речі люксових брендів за хорошими цінами можна буде і у київському ЦУМі.

Деякі магазини вже почали запускати акції та знижки, так вчинив, наприклад, Intertop. Українська мережа вже пропонує знижки до 50%.

Предмети інтер'єру та декору

Купити обновки для будинку із заниженою вартістю можна буде і в IKEA. На Чорну п'ятницю знижки на деякі товари досягнуто 90%. JYSK наприклад, вже запустив передсвятковий розпродаж із цінниками -50%.

Косметика

Мережі люксової косметики, серед яких Brocard та Aromateque запустять різні акції на декоративну косметику та парфумерію. На деякі позиції цінники вже знижено.

Чорна п'ятниця 2021 – знижки на косметику та парфумерію / Фото: freepik.com

Промоніторити варто і західні магазини. Наприклад, канадська бьюті-компанія Deciem, відома революційним брендом косметики The Ordinary, замість традиційного п'ятничного розпродажу у листопаді присвячує цілий місяць знижкам. Продукцію всіх брендів, що входять до портфелю компанії, можна купити зі знижкою 23%.

Українські бренди

Класні акції будуть і у вітчизняних дизайнерів. Так, Anna Yakovenko щорічно проводять Black Friday, що триває кілька днів. Хороші знижки будуть і у Всі.Свої. З 26 по 28 листопада проєкт проведе "Чорний маркет". На п'яти поверхах можна буде придбати одяг, взуття та аксесуари від 200 українських брендів. Організатори обіцяють знижки від 20% до 50%!

Хитрощі

Сезон розпродажів може звести з розуму навіть найхолодніших інтровертів. Варто пам'ятати, що продавці часто йдуть на різні хитрощі щоб швидше продати товари. Наприклад, піднімають ціни до Чорної п'ятниці, а під час неї просто повертають цінники.

Щоб шопінг виявився справді вдалим, до нього краще підготуватися заздалегідь. Для цього потрібно:

заздалегідь ознайомитись із запропонованими товарами – промоніторити онлайн-магазини, приміряти речі у бутіках;

уважно вивчити характеристики, почитати відгуки, переглянути огляди, фото та відео;

визначитися та скласти список тих товарів, які вам точно потрібні та в яких дійсно є необхідність;

якщо збираєтеся зробити покупки онлайн, попередньо додайте товари в кошик, наприклад, за один-два дні до Чорної п'ятниці. Коли ж продаж стартує, просто оформіть замовлення.

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