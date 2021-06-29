Джилл Байден в розкішному вбранні прикрасила серпневий номер американського Vogue (фото)

Перша леді США знялася в сукні Oscar de la Renta і прикрасах Tiffany & Co. У фотосесії також взяв участь президент Джо Байден

Джилл Байден знялася для обкладинки американського Vogue / Фото: Vogue

Дружина президента США Джо Байдена – Джилл Байден, яка нещодавно зустрілася з Кейт Міддлтон в Британії, стала героїнею нового номеру американського Vogue за серпень. Цікаво, що на деяких фото до неї приєднався чоловік.

Перша леді позувала в сукні від Oscar de la Renta з квітковим принтом і прикрасах Tiffany & Co. Кадр для обкладинки був знятий на тлі монумента Джорджу Вашингтону знаменитою фотографинею Ені Лейбовіц.

На іншому знімку перша леді сидить за макбуком у коричневій спідниці і білій від Ralph Lauren.

Джилл Байден знялася для серпневого номера американського Vogue / Фото: Vogue

Для фото з чоловіком Джилл одягла зелені светр та спідницю від Michael Kors. Фотографія була зроблена у дворі Овального кабінету Білого дому.

Джо і Джилл Байден у дворі Овального кабінету / Фото: Vogue

Перша леді США також дала велике інтерв'ю виданню, яке можна прочитати на сайті Vogue.

До слова, попередниця Джилл Байден – Меланія Трамп не знімалася для Vogue. А ось інша перша леді – Мішель Обама – тричі прикрашала обкладинки глянцю.

Зіркою червневого/липневого випуску Vogue US була дочка знаменитої супермоделі Сінді Кроуфорд – Кайя Гербер. 19-річна модель одягла "зефірну" сукню від Chanel для каверу.

У спеціальному відео Кайя поділилася маминим уроком стилю. Беремо на замітку.

Раніше на прикладі Джилл Байден ми розповідали, як носити яскраво-рожевий піджак.