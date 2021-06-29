Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про стиль

Джилл Байден в розкішному вбранні прикрасила серпневий номер американського Vogue (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
29 червня, 18:23
Копіювати лінк
Перша леді США знялася в сукні Oscar de la Renta і прикрасах Tiffany & Co. У фотосесії також взяв участь президент Джо Байден
Джилл Байден знялася для обкладинки американського Vogue
Джилл Байден знялася для обкладинки американського Vogue / Фото: Vogue

Дружина президента США Джо Байдена – Джилл Байден, яка нещодавно зустрілася з Кейт Міддлтон в Британії, стала героїнею нового номеру американського Vogue за серпень. Цікаво, що на деяких фото до неї приєднався чоловік.

Перша леді позувала в сукні від Oscar de la Renta з квітковим принтом і прикрасах Tiffany & Co. Кадр для обкладинки був знятий на тлі монумента Джорджу Вашингтону знаменитою фотографинею Ені Лейбовіц.

На іншому знімку перша леді сидить за макбуком у коричневій спідниці і білій від Ralph Lauren.

Джилл Байден знялася для серпневого номера американського Vogue
Джилл Байден знялася для серпневого номера американського Vogue / Фото: Vogue

Для фото з чоловіком Джилл одягла зелені светр та спідницю від Michael Kors. Фотографія була зроблена у дворі Овального кабінету Білого дому.

Джо і Джилл Байден у дворі Овального кабінету
Джо і Джилл Байден у дворі Овального кабінету / Фото: Vogue

Перша леді США також дала велике інтерв'ю виданню, яке можна прочитати на сайті Vogue.

До слова, попередниця Джилл Байден – Меланія Трамп не знімалася для Vogue. А ось інша перша леді – Мішель Обама – тричі прикрашала обкладинки глянцю.

Зіркою червневого/липневого випуску Vogue US була дочка знаменитої супермоделі Сінді Кроуфорд – Кайя Гербер. 19-річна модель одягла "зефірну" сукню від Chanel для каверу.

У спеціальному відео Кайя поділилася маминим уроком стилю. Беремо на замітку.

Раніше на прикладі Джилл Байден ми розповідали, як носити яскраво-рожевий піджак.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як організувати пікнік в форматі Pinterest
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 червня - 3 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
07
дній
02
годин
02
хвилин
41
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Зробити в перебігу дня 4000 кроків
Тренуватися
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти