Джилл Байден в розкішному вбранні прикрасила серпневий номер американського Vogue (фото)

Дружина президента США Джо Байдена – Джилл Байден, яка нещодавно зустрілася з Кейт Міддлтон в Британії, стала героїнею нового номеру американського Vogue за серпень. Цікаво, що на деяких фото до неї приєднався чоловік.
Перша леді позувала в сукні від Oscar de la Renta з квітковим принтом і прикрасах Tiffany & Co. Кадр для обкладинки був знятий на тлі монумента Джорджу Вашингтону знаменитою фотографинею Ені Лейбовіц.
На іншому знімку перша леді сидить за макбуком у коричневій спідниці і білій від Ralph Lauren.
Для фото з чоловіком Джилл одягла зелені светр та спідницю від Michael Kors. Фотографія була зроблена у дворі Овального кабінету Білого дому.
Перша леді США також дала велике інтерв'ю виданню, яке можна прочитати на сайті Vogue.
До слова, попередниця Джилл Байден – Меланія Трамп не знімалася для Vogue. А ось інша перша леді – Мішель Обама – тричі прикрашала обкладинки глянцю.
Зіркою червневого/липневого випуску Vogue US була дочка знаменитої супермоделі Сінді Кроуфорд – Кайя Гербер. 19-річна модель одягла "зефірну" сукню від Chanel для каверу.
У спеціальному відео Кайя поділилася маминим уроком стилю. Беремо на замітку.
Раніше на прикладі Джилл Байден ми розповідали, як носити яскраво-рожевий піджак.