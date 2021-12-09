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Утеплюємося: український бренд MARCHI представив нову колекцію пуховиків (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
9 грудня, 16:59
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Український бренд одягу MARCHI представив нову зимову колекцію пуховиків у стилі спортивного шику. Розповідаємо подробиці
Модні пуховики зима 2022 MARCHI
Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба

MARCHI представили нову колекцію зимових курток та пуховиків. Нові моделі не тільки зручні та комфортні, але й яскраві та стильні.

Модні пуховики зима 2022 MARCHI
Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба

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Лукбук нової колекції – у невластивому для MARCHI стилі: глянсовий і навіть трохи ляльковий, – каже засновниця бренду дизайнер Валерія Марчі. – Тому, що зима – це особливий час, коли багато свят та канікул, усе навколо виблискує, люди прикрашають будинки до Нового року, вбираються самі. Хочеться тепла, затишку, чудес та трохи глянцю. Цей настрій передає нова колекція пуховиків від MARCHI. Вони теплі, пухнасті, яскраві та блискучі.

Модні пуховики зима 2022 MARCHI
Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба

Колекція створена відповідно до сучасних трендів – об'ємні моделі, металізовані тканини, що підкреслюють пояс талії. Колірна гама виробів – світло-сірий та синій, зелений, червоний, золотий та сріблястий. Пуховики з металізованих тканин мають покриття "антидощ".

Модні пуховики зима 2022 MARCHI
Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба

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Усі моделі у новій колекції йдуть з капюшоном, а також представлені у широкій розмірній сітці, включаючи Plus Size – пуховики розмірів XL та XXL.

Модні пуховики зима 2022 MARCHI
Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба

Наповнювач пуховиків – сертифікований гусячий пух. Уся фурнітура спеціально для бренду виготовлена компанією YKK.

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Модні пуховики зима 2022 MARCHI
Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба

Модні пуховики зима 2022 MARCHI | Фото: пресслужба
Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба
Модні пуховики зима 2022 MARCHI | Фото: пресслужба
Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба
Модні пуховики зима 2022 MARCHI | Фото: пресслужба
Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба
Модні пуховики зима 2022 MARCHI | Фото: пресслужба
Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба
Модні пуховики зима 2022 MARCHI | Фото: пресслужба
Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба
Модні пуховики зима 2022 MARCHI | Фото: пресслужба
Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба
Модні пуховики зима 2022 MARCHI | Фото: пресслужба
Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба
Модні пуховики зима 2022 MARCHI | Фото: пресслужба
Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба
Модні пуховики зима 2022 MARCHI | Фото: пресслужба
Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба
Модні пуховики зима 2022 MARCHI | Фото: пресслужба
Модні пуховики зима 2022 MARCHI / Фото: пресслужба
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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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