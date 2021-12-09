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Ходять чутки: Каньє Вест стане новим креативним директором Louis Vuitton замість Вірджила Абло

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
9 грудня, 11:25
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Каньє Вест ніколи не приховував, що мріє підкорити світ моди, а тепер, схоже, репер перебуває біля мети. Розповідаємо, що відомо
Каньє Вест збирається підкорити ще одну вершину
Каньє Вест збирається підкорити ще одну вершину / Фото: Колаж: Сьогодні

За інформацією британського видання The Sun, репер Каньє Вест може очолити департамент чоловічого одягу модного будинку Louis Vuitton. Джерела повідомили журналістам, що співак змінить покійного дизайнера Вірджила Абло, який помер від раку минулого місяця. Досягнення Каньє у модній індустрії нещодавно підтвердила і екс-дружина Кім Кардашян .

На цю позицію кандидатуру Каньє вже розглядали, але у 2018 році. Тоді керівництво французьким брендом прийняло рішення на користь близького друга репера, творця Off-White Вірджила Абло.

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За чутками, сам Вірджил незадовго до своєї кончини рекомендував Каньє на цю посаду.

Нагадаємо, Вірджила Абло називали гуру моди, він дружив з багатьма знаменитостями, а протягом двох років вів боротьбу з рідкісною, але агресивною онкологічною ангіосаркомою серця.

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Абло вважався одним із першопрохідників галузі. З Каньє вони познайомилися у 2009 році за співпраці у бренді Fendi. Вже в 2010 році Абло став креативним директором фірми Каньє Donda і відповідав за втілення ідей репера в життя.

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Джерело розповіло виданню:

Каньє спустошений смертю Верджила, тому що вони були друзями багато років і багато працювали разом. У них було схоже бачення, і тепер Каньє відчуває, що винен Вірджилу продовжити його роботу в Louis Vuitton.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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