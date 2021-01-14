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На стилі: сексуальна Дженніфер Лопес в шикарній фотосесії для глянцю

Сьогодні, 18:30

Знаменитість взяла участь в шикарній зйомці для популярного журналу

Останнім часом Дженніфер Лопес ще більше дивує фанатів. Наприклад, сьогодні вийшов кліп, в якому Лопес знялася повністю голою, продемонструвавши своє спортивне тіло, а всього кілька годин тому модний глянець показав фотосесію зірки для нового випуску.

Зірка стала героїнею лютневого номера американського Elle і позувала для фото, які підкреслили її природну красу і невимушений стиль.

На знімках Дженніфер з'явилася в різних вбраннях – від яскраво-червоного боді зі спокусливими вирізами до напівпрозорого світло-блакитного вбрання з рукавичками від Fendi.

Дженніфер Лопес на обкладинці Elle
Дженніфер Лопес на обкладинці Elle
Фото: instagram.com/elleusa

Зірка позувала, відкинувшись на кріслі і схрестивши ноги попереду. Джей Ло взула напівпрозорі туфлі з ремінцями і підкреслила сережки-кільця зібраним в пучок волоссям.

Джей Ло в фотосесії для Elle
Джей Ло в фотосесії для Elle
Фото: instagram.com/elleusa

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес
Фото: instagram.com/elleusa

Крім сліпучого блакитного вбрання співачка показала ще один модний лук від Dolce & Gabbana: шорти з високою талією і напіврозстібнуту сорочку. У результаті образ вийшов дуже елегантним.

Дженіфер Лопес
Дженіфер Лопес
Фото: elle.com

В інтерв'ю співачка поговорила про запуск своєї лінії косметики. Попри пандемію, минулий рік виявився продуктивним для зірки та вона зробила перший крок до завоювання б'юті-сфери.

Дженніфер Лопес для Elle
Дженніфер Лопес для Elle
Фото: instagram.com/elleusa

Раніше Дженніфер Лопес показала, як виглядає в бікіні в реальному житті без фотошопу.

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