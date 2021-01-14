Тільки крила янгола: 51-річна Дженніфер Лопес знялася голою в своєму новому кліпі

Співачка продемонструвала фігуру

Американська співачка Дженніфер Лопес, яка нещодавно показала фігуру без фотошопу , порадувала шанувальників відвертим кліпом на пісню In the Morning.

Прем'єра кліпу відбулася на платформі Triller . У новому відео Джей Ло продемонструвала свою спортивну фігуру, з'явившись тільки в костюмі з пари ангельських крил.

Дженіфер Лопес Фото: Скриншот из видео

Дженіфер Лопес Фото: Скриншот из видео

"Кліп сповнений символізму про невзаємні стосунки і розуміняі того, що ти не можеш нікого змінити ... Можна змінити тільки себе! Нехай у вас виростуть власні крила і лишайте когось або щось, хто по-справжньому не цінує все те, що ви можете запропонувати ", – написала артистка у Instagram .

Також в кліпі співачка з'являється ще в кількох образах – білосніжній обтягуючій сукні і багатоярусній сукні з пір'ям.

Раніше ми розповідали, що Дженніфер Лопес знялася голою для обкладинки своєї нової пісні.

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