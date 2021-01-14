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На стиле: сексуальная Дженнифер Лопес в шикарной фотосессии для глянца

Сегодня, 18:30

Знаменитость приняла участие в шикарной съемке для популярного журнала

В последнее время Дженнифер Лопес еще больше удивляет фанатов. Например, сегодня вышел клип, в котором Лопес снялась полностью голой, продемонстрировав свое спортивное тело, а всего несколько часов назад модный глянец показал фотосессию звезды для нового выпуска.

Звезда стала героиней февральского номера американского Elle и позировала для фото, которые подчеркнули ее естественную красоту и непринужденный стиль.

На снимках Дженнифер появилась в разных нарядах – от алого боди с соблазнительными вырезами до полупрозрачного светло-голубого наряда с перчатками от Fendi.

Дженнифер Лопес на обложке Elle
Дженнифер Лопес на обложке Elle
Фото: instagram.com/elleusa

Звезда позировала, откинувшись на кресле и скрестив ноги впереди. Джей Ло обула полупрозрачные туфли с ремешками и подчеркнула серьги-кольца собранными в пучок волосами.

Джей Ло в фотосессии для Elle
Джей Ло в фотосессии для Elle
Фото: instagram.com/elleusa

Дженифер Лопес
Дженифер Лопес
Фото: instagram.com/elleusa

Помимо ослепительного голубого наряда певица показала еще один модный лук от Dolce&Gabbana: шорты с высокой талией и полу расстегнутую рубашку. Как же без этого, Джей Ло. В итоге наряд получился очень элегантным.

Дженнифер Ло
Дженнифер Ло
Фото: elle.com

В интервью певица поговорила о запуске своей линии косметики. Несмотря на пандемию, прошедший год оказался продуктивным для звезды и она сделала первый шаг к завоеванию бьюти-сферы.

Дженнифер Лопес для Elle
Дженнифер Лопес для Elle
Фото: instagram.com/elleusa

Ранее Дженнифер Лопес показала, как выглядит в бикини в реальной жизни без фотошопа.

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