Леся Никитюк продемонструвала, як їй "прибирають" зайві сантиметри на талії
Ведуча зняла іронічний ролик
Телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше заявила, чи стане "Холостячки-2", поділилася лайфхаком, як зробити тонку талію для фото в соцмережах.
Леся Нікітюк зняла потішний ролик, в якому її візажистка Оля Мішура охоплює "зайву" частину талії та візуально зменшує її.
"Ось так, тримай", – говорить Леся Нікітюк в ролику і сміється.
Телезірка позує на відео в чорній спідній білизні з завищеною талією.
У коментарях фанати зізналися, що "всім потрібна така Оля".
"Зручна функція", – написали підписники.
Раніше в Мережі порівняли ноги Лесі Никитюк та Олі Полякової.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше