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Леся Никитюк продемонструвала, як їй "прибирають" зайві сантиметри на талії

Сьогодні, 18:45

Ведуча зняла іронічний ролик

Телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше заявила, чи стане "Холостячки-2", поділилася лайфхаком, як зробити тонку талію для фото в соцмережах.

Леся Нікітюк зняла потішний ролик, в якому її візажистка Оля Мішура охоплює "зайву" частину талії та візуально зменшує її.

"Ось так, тримай", – говорить Леся Нікітюк в ролику і сміється.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телезірка позує на відео в чорній спідній білизні з завищеною талією.

A post shared by (@lesia_nikituk)

У коментарях фанати зізналися, що "всім потрібна така Оля".

Скріншот Instagram

"Зручна функція", – написали підписники.

Скріншот Instagram

Раніше в Мережі порівняли ноги Лесі Никитюк та Олі Полякової.

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