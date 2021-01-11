Без фотошопу: як 51-річна Дженніфер Лопес виглядає в бікіні в реальному житті (фото)

Схоже, що і в житті, і в Instagram Джей Ло виглядає однаково

51-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно показала себе в червоному бікіні, була помічена пильними папараці під час катання на дошці для серфінгу.

На фото артистка позує в чорному злитому купальнику з відкритою спиною. Знімки не були оброблені фільтрами, тому на них видно, як насправді виглядає Джей Ло без ретуші. А виглядає вона надзвичайно! Ці фото – черговий доказ того, що Лопес якщо і використовує фільтри і ретуш на фото, то в дуже невеликих кількостях.

Скріншот: Instagram

Ось, переконайтеся самі. Це одне з останніх фото, які артистка публікувала в Instagram.

Дженніфер Лопес Фото: instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес підтримує фігуру інтенсивними тренуваннями і правильним харчуванням.

Раніше ми розповідали, що Дженніфер Лопес поділилася секретними інгредієнтом, який допомагає їй зберігати молодість.

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