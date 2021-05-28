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У Китаї вирізали Леді Гагу, Джастіна Бібера і гурт BTS в спецепізоді Друзів – в чому причина

Сьогодні, 17:47

Спеціальний епізод за участю всього каста "Друзі", а також запрошених зірок, піддався жорсткій цензурі в Китаї. Місцеві стрімінг-платформи вирізали всі сцени з Леді Гагою, Джастіном Бібером і згадкою ЛГБТ

У Китаї спецепізод "Друзі: Возз'єднання" цензурували
У Китаї спецепізод "Друзі: Возз'єднання" цензурували
Фото: HBO, Скріншот з YouTube

27 травня вийшов довгоочікуваний спецепізод серіалу "Друзі", який вже подивилися глядачі по всьому світу, включаючи Китай, де у серіалу теж багато шанувальників. Однак на всіх трьох китайських стрімінгових платформах, які транслювали шоу, були вирізані сцени за участю Леді Гаги, Джастіна Бібера, південнокорейського бойз-бенду BTS і зі згадуванням всього, що стосується теми ЛГБТ. Це засмутило багатьох китайських шанувальників серіалу.

Як повідомляє The New York Times, сумарно близько шести хвилин епізоду "Друзі: Возз'єднання" були вирізані під час показу на платформах Youku, iQiYi та Tencent Video.

Швидше за все це сталося через те, що три артисти є забороненими в Китаї через їхні попередні висловлювання. Однак невідомо, чи були зірки вирізані з епізоду за наказом уряду або ж це була ініціатива самих платформ. Також видалили сцени, де є згадки культури ЛГБТ.

У результаті багато користувачів почали шукати вирізані сцени з шоу і ділитися ними в соціальних мережах.

Чому Леді Гага, Джастін Бібер і BTS заборонені в Китаї?

У 2016 році Леді Гага зустрілася з натхненником тибетського сепаратизму – Далай-ламою, який, на думку китайської влади, просуває ідею незалежності Тибету. У результаті ім'я співачки внесли в список "зовнішніх ворожих сил", а її репертуар заблокували в усьому Китаї.

Джастін Бібер став персоною нон грата в Китаї, коли відвідав синтоїстський храм Ясукуні в Токіо. У КНР, а також в Кореї Ясукуні вважається символом японського мілітаризму. У храмі є пам'ятні таблички з іменами солдатів, які боролися за Японію, а також військових злочинців Другої світової війни.

Попри те, що у корейського гурту BTS безліч фанатів в Китаї, місцева влада почала бойкотувати артистів після їх коментаря про війну. Минулого року, лідер гурту, отримуючи нагороду за внесок у розвиток відносин між США і Південною Кореєю, згадав про розкол між двома Кореями. Під час війни в 50-і роки США підтримувала південнокорейців, а Китай і СРСР – КНДР. Лідер гурту назвав це "спільною історією болю", що обурило влади Китаю.

Раніше ми показали, як актори серіалу "Друзі" розплакалися, коли через 17 років повернулися до квартири Моніки.

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