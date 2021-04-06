Помер актор, який зіграв Дятлова в серіалі Чорнобиль
Пол Ріттер помер у віці 54 років
Помер відомий британський актор Пол Ріттер. Він пішов з життя у віці 54 років від пухлини мозку, повідомляє Guardian.
"З великим жалем ми можемо підтвердити, що Пол Ріттер помер минулої ночі. Йому було 54 роки, і він страждав від пухлини мозку", – цитує видання агента Ріттера.
Повідомляється також, що актор помер вдома. Поряд із ним були дружина Поллі і сини Френк та Ной.
Пол Ріттер відомий нам по ролі Анатолія Дятлова в серіалі "Чорнобиль" від HBO. Він також знявся в картині "Гаррі Поттер і принц-полукровка", де зіграв Елдреда Уорпла.
Читайте також:Режисер серіалу "Чорнобиль" вперше побував у Прип'яті
У фільмографії Ріттера також значаться 22 фільми про Джеймса Бонда "Квант милосердя", "Інферно" з Томом Хенксом, серіали "Гра" і "Катерина Велика".
У 2009 році Пол Ріттер був номінований на премію "Тоні" за головну роль в "Нормандських завоюваннях".
раніше ЗМІ назвали ймовірну причину смерті Андрія Мягкова .
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше