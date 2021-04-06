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Помер актор, який зіграв Дятлова в серіалі Чорнобиль

Сьогодні, 13:27

Пол Ріттер помер у віці 54 років

Помер відомий британський актор Пол Ріттер. Він пішов з життя у віці 54 років від пухлини мозку, повідомляє Guardian.

"З великим жалем ми можемо підтвердити, що Пол Ріттер помер минулої ночі. Йому було 54 роки, і він страждав від пухлини мозку", – цитує видання агента Ріттера.

Повідомляється також, що актор помер вдома. Поряд із ним були дружина Поллі і сини Френк та Ной.

Пол Ріттер у ролі Анатолія Дятлова
Кадр з серіалу "Чорнобиль"

Пол Ріттер відомий нам по ролі Анатолія Дятлова в серіалі "Чорнобиль" від HBO. Він також знявся в картині "Гаррі Поттер і принц-полукровка", де зіграв Елдреда Уорпла.

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У фільмографії Ріттера також значаться 22 фільми про Джеймса Бонда "Квант милосердя", "Інферно" з Томом Хенксом, серіали "Гра" і "Катерина Велика".

У 2009 році Пол Ріттер був номінований на премію "Тоні" за головну роль в "Нормандських завоюваннях".

Серіал "Чорнобиль"
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