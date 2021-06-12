Тіна Кароль в лосинах і без макіяжу довела, що вона виглядає шикарно не тільки на концертах
Знаменита артистка намагається підтримувати себе у формі, регулярно відвідуючи спортзал. У Тіни, до слова, є особистий спортзал поруч з її приватним будинком
Відома співачка Тіна Кароль, яка спантеличила шанувальників дивними жестами в новому відео, опублікувала кадри зі спортзалу. На артистці – спортивні лосини і топ і ні грама косметики.
На знімку, який Тіна Кароль опублікувала в Instastories, вона позує в майці і лосинах синього кольору, сидячи на тренажері.
Тіна Кароль регулярно займається спортом. Це не перший раз, коли артистка публікує фото зі спортзалу. Щоразу її знімки супроводжують сотні захоплених коментарів від підписників. Як всі переконалися – Тіна виглядає карколомно не тільки в стильних вечірніх сукнях, а й в спортивному костюмі без макіяжу.
До слова, нещодавно Тіна презентувала кольє, яке вона створила разом з відомим ювелірним брендом. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала кілька фото. На знімках вона позує в чорній відвертій сукні, яке вигідно підкреслює її струнку фігуру. Шанувальники Тіни не розгледіли на шиї у співачки кольє, їх увагу прикувала саме її зовнішній вигляд.
Ще одну модну колаборацію Тіни Кароль шанувальники не зрозуміли. Співачка разом з українським брендом презентувала сумочку-прикрасу за 1500 гривень. Шанувальники намагалися розглянути аксесуар на фото, але не змогли.
Також нові образи співачки зараз в Мережі часто порівнюють з Бейонсе, Дженніфер Лопес і навіть Мадонною. Чи справді стилісти надихаються образами американських зірок? Ми відповіли на це питання в нашій добірці.
Не забуває Тіна Кароль і про своє харчування. Нещодавно співачка зізналася, що стала веганкою. Це сталося перед її подорожжю в Намібії, де вона влаштувала шикарну фотосесію в пустелі. Дивіться про це відеосюжет "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна":
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