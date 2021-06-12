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Тіна Кароль в лосинах і без макіяжу довела, що вона виглядає шикарно не тільки на концертах

Сьогодні, 10:58

Знаменита артистка намагається підтримувати себе у формі, регулярно відвідуючи спортзал. У Тіни, до слова, є особистий спортзал поруч з її приватним будинком

Фото: instagram.com/tina_karol

Відома співачка Тіна Кароль, яка спантеличила шанувальників дивними жестами в новому відео, опублікувала кадри зі спортзалу. На артистці – спортивні лосини і топ і ні грама косметики.

На знімку, який Тіна Кароль опублікувала в Instastories, вона позує в майці і лосинах синього кольору, сидячи на тренажері.

Тіна Кароль підтримує себе у формі
Тіна Кароль підтримує себе у формі
Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль регулярно займається спортом. Це не перший раз, коли артистка публікує фото зі спортзалу. Щоразу її знімки супроводжують сотні захоплених коментарів від підписників. Як всі переконалися – Тіна виглядає карколомно не тільки в стильних вечірніх сукнях, а й в спортивному костюмі без макіяжу.

До слова, нещодавно Тіна презентувала кольє, яке вона створила разом з відомим ювелірним брендом. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала кілька фото. На знімках вона позує в чорній відвертій сукні, яке вигідно підкреслює її струнку фігуру. Шанувальники Тіни не розгледіли на шиї у співачки кольє, їх увагу прикувала саме її зовнішній вигляд.

Тіна Кароль
Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Ще одну модну колаборацію Тіни Кароль шанувальники не зрозуміли. Співачка разом з українським брендом презентувала сумочку-прикрасу за 1500 гривень. Шанувальники намагалися розглянути аксесуар на фото, але не змогли.

Також нові образи співачки зараз в Мережі часто порівнюють з Бейонсе, Дженніфер Лопес і навіть Мадонною. Чи справді стилісти надихаються образами американських зірок? Ми відповіли на це питання в нашій добірці.

Не забуває Тіна Кароль і про своє харчування. Нещодавно співачка зізналася, що стала веганкою. Це сталося перед її подорожжю в Намібії, де вона влаштувала шикарну фотосесію в пустелі. Дивіться про це відеосюжет "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна":

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