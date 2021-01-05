Галкін показав зворушливу реакцію сина на старий виступ Пугачової

Максим Галкін опублікував новий ролик за участю сина

Телеведучий і гуморист Максим Галкін, який нещодавно розповів про секрет щасливих стосунків з Аллою Пугачовою, опублікував в Instagram нове відео зі своїм сином Гаррі.

Син Пугачової і Галкіна застиг, коли на екрані показали старий виступ його зіркової мами. Гаррі уважно дивився, як Алла Борисівна співає пісню "Мне нравится".

"Не можу не поділитися з вами цим відео. У метушні новорічної ночі я зловив момент, коли Гарік зворушливо застиг перед телевізором з мамою", – написав Галкін.

Підписники назвали це відео зворушливим і особливим. "Мило як", "До сліз", "Безмежна любов", "З такою любов'ю і ніжністю дивиться", – написали в Мережі.

Нагадаємо, недавно Алла Пугачова і Максим Галкін відзначили річницю весілля.

Раніше Максим Галкін опублікував кумедне фото з Пугачовою та дітьми.

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