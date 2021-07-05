Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Тор-новина

Сьогодні говорять

Топ-новина

LIFE дня

Спецтема

Тести

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Найдорожче

Спецтема

Канни-2021
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Принц Вільям відмовився миритися з принцом Гаррі

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
5 липня, 07:34
Копіювати лінк
Принцу Гаррі не вдалося налагодити стосунки з братом під час свого приїзду до Лондона на відкриття пам'ятника принцесі Діані
Принци Вільям і Гаррі не помирилися після скандального інтерв'ю
Принци Вільям і Гаррі не помирилися після скандального інтерв'ю / Фото: Getty Images

Минулого тижня принци Гаррі та Вільям разом відкрили пам'ятник своїй мамі принцесі Діана. Інсайдери не раз говорили про бажання братів обговорити тривалий конфлікт і їх примирення. На жаль, але поки возз'єднання Гаррі і Вільяма не варто чекати.

Як розповів королівський експерт Річард Еден в програмі "Palace Confidential", у онуків королеви так і не відбулася та сама розмова, яка могла би поставити крапку в їх напружених стосунках. Вільям обговорював з братом футбол та інші події, ніяк не пов'язані з їх сваркою.

Принц Гаррі і принц Вільям
Принц Гаррі і принц Вільям / Фото: Getty Images

"Які б розмови не велися між принцами, вони були несерйозними. Вільям знає, що Меган повинна бути поруч, щоб обговорювати проблеми. Тому що все сказане повинно пройти через неї ", – розповів королівський експерт.

Зазначається, зараз принц Гаррі вже повернувся до США до Меган Маркл і дітей.

Нагадаємо, колишній чоловік покійної Діани, батько Вільяма і Гаррі, принц Чарльза спеціально поїхав з Лондона на час візиту Гаррі. Як пишуть західні ЗМІ, все через великої сварки принца Гаррі і Меган Маркл з королівською родиною.

Через що можуть посваритися члени королівської сім'ї – дивіться сюжет:

Раніше ми розповідали, що слід знати про пам'ятник принцесі Діані.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як реанімувати букет квітів
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Цитата дня

"Дякую, хлопці. Ви - найкраща збірна! В такі часи подарували нам свято, розказали всьому світу, що є Україна, об’єднали нас, дали сил! Дякую, Козаки!

Потап репер, продюсер
Як зірки підтримують збірну України
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 липня
Читати гороскоп
Перший сольний
Концерт ONUKA
27 серпня / 19:00
Детальніше про сольник
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
02
дній
07
годин
52
хвилин
39
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Їсти овочі щодня
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти