Принц Вільям відмовився миритися з принцом Гаррі

Принцу Гаррі не вдалося налагодити стосунки з братом під час свого приїзду до Лондона на відкриття пам'ятника принцесі Діані

Принци Вільям і Гаррі не помирилися після скандального інтерв'ю / Фото: Getty Images

Минулого тижня принци Гаррі та Вільям разом відкрили пам'ятник своїй мамі принцесі Діана. Інсайдери не раз говорили про бажання братів обговорити тривалий конфлікт і їх примирення. На жаль, але поки возз'єднання Гаррі і Вільяма не варто чекати.

Як розповів королівський експерт Річард Еден в програмі "Palace Confidential", у онуків королеви так і не відбулася та сама розмова, яка могла би поставити крапку в їх напружених стосунках. Вільям обговорював з братом футбол та інші події, ніяк не пов'язані з їх сваркою.

Принц Гаррі і принц Вільям / Фото: Getty Images

"Які б розмови не велися між принцами, вони були несерйозними. Вільям знає, що Меган повинна бути поруч, щоб обговорювати проблеми. Тому що все сказане повинно пройти через неї ", – розповів королівський експерт.

Зазначається, зараз принц Гаррі вже повернувся до США до Меган Маркл і дітей.

Нагадаємо, колишній чоловік покійної Діани, батько Вільяма і Гаррі, принц Чарльза спеціально поїхав з Лондона на час візиту Гаррі. Як пишуть західні ЗМІ, все через великої сварки принца Гаррі і Меган Маркл з королівською родиною.

Через що можуть посваритися члени королівської сім'ї – дивіться сюжет:

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