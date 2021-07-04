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СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Принц Вільям похвалив гру української збірної в матчі проти Англії

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
4 липня, 16:02
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Вчора ввечері відбувся матч Україна – Англія, який наша збірна програла. Британський принц Вільям прокоментував гру українців
Принц Вільям прокоментував гру української збірної в матчі з Англією
Принц Вільям прокоментував гру української збірної в матчі з Англією / Фото: Getty Images

3 липня відбувся матч "Євро-2020" Україна – Англія. Ми вже писали, як після поразки нашу збірну підтримують зірки шоу-бізнесу. А ось і коментар від британського принца Вільяма.

Нагадаємо, що матч завершився з рахунком 0:4 на користь збірної Англії. Принц Вільям порадів за свою команду і відзначив гарну гру українців.

"Ще одна першокласна командна гра і перемога! Україно, добре зіграно. Чекаю не дочекаюся півфіналу в середу. Вперед!" – йдеться в повідомленні, опублікованому в офіційному Twitter-акаунті герцога Кембриджського.

Кілька днів тому на матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон разом з їхнім сином принцом Джорджем вболівали за збірну на трибунах.

Тоді Англія грала проти Німеччини, а в Мережі з'явилися фото королівської родини, яка не стримувала емоцій.

1 липня принц Вільям і його брат принц Гаррі відкрили пам'ятник своїй матері. Статую загиблій Діані Спенсер було встановлено в Затонулому саду Кенсінгтонського палацу.

Принци Вільям і Гаррі відкрили пам'ятник принцесі Діані
Принци Вільям і Гаррі відкрили пам'ятник принцесі Діані / Фото: Getty Images

Попри те, що в пресі говорили про сварку братів і припускали, що принци стоятимуть на церемонії порізно, фотографи впіймали момент, коли Вільям і Гаррі йшли поруч та спілкувалися.

Принци Вільям та Гаррі на відкритті пам'ятника принцесі Діані
Принци Вільям та Гаррі на відкритті пам'ятника принцесі Діані / Фото: Getty Images

Дивіться спеціальний сюжет про принцесу Діану:

Раніше ми писали, що принц Вільям і принц Гаррі посварилися на похороні дідуся.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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