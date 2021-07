Принц Вільям похвалив гру української збірної в матчі проти Англії

3 липня відбувся матч "Євро-2020" Україна – Англія. Ми вже писали, як після поразки нашу збірну підтримують зірки шоу-бізнесу. А ось і коментар від британського принца Вільяма.

Нагадаємо, що матч завершився з рахунком 0:4 на користь збірної Англії. Принц Вільям порадів за свою команду і відзначив гарну гру українців.

"Ще одна першокласна командна гра і перемога! Україно, добре зіграно. Чекаю не дочекаюся півфіналу в середу. Вперед!" – йдеться в повідомленні, опублікованому в офіційному Twitter-акаунті герцога Кембриджського.

Another top team performance and clean sheet from @England tonight. #ThreeLions . Well played to Ukraine. Cant wait for Wednesdays semi final! Onwards W