Памятник принцессе Диане: кто эти трое детей рядом с Леди Ди (фото)

При жизни принцессу Диану многие называли "королевой людских сердец". Она часто принимала участие в различных благотворительных миссиях и миротворческих инициативах

1 июля принцессе Диане могло бы исполниться 60 лет. В этот день ей была воздвигнута статуя рядом с Кенсингтонским дворцом, которую торжественно открыли сыновья Леди Ди – принцы Уильям и Гарри.

Многие обратили внимание на то, что памятник принцессе состоит не только из ее статуи – рядом с Дианой расположены три фигуры детей.

Как пишет People, создатели монумента решили сделать акцент на любви, которую Диана проявляла не только к своим родным детям, но и ко многим другим малышам в мире.

Статуя принцессы Дианы возле Кенсингтонского дворца / Фото: Getty Images

Леди Ди нередко ездила по миру с миротворческими миссиями. Она активно занималась благотворительностью и участвовала в акциях помощи бездомным, престарелым, больным проказой и СПИДом.

Диана поддерживала детские больницы, сотрудничала с организациями, которые помогали детям из детских домов. Благотворительная организация "Премия Дианы", учрежденная в ее честь, также направлена на развитие и вдохновение позитивных изменений в жизни молодых людей.

Статуя призвана отразить тепло, элегантность и энергию Дианы, принцессы Уэльской, в дополнение к ее работе и тому влиянию, которое она оказала на очень многих людей. Фигура принцессы Уэльской окружена тремя детьми, которые олицетворяют влияние принцессы на молодое поколение, – говорят представители Кенсингтонского дворца, сообщает People.

Статую установили в Затонувшем саду на территории Кенсингтонского дворца. Памятник Диане создал скульптор Иэн Ренк-Бродли.

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