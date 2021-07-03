Тандем синього і блакитного: Єлизавета II у Віндзорі приймала Ангелу Меркель

На зустріч з канцлером Німеччини Її Величність вдягла блакитну квіткову сукню і чорні туфлі на підборах. Ангела Меркель прибула до Віндзорського замку в синьому піджаку

Єлизавета II зустрілася з Ангелою Меркель / Фото: Getty Images

Єлизавета II, яка раніше приїхала на кінне шоу за кермом Range Rover, зустрілася у Віндзорі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Королева Великобританії була одягнена в квіткову сукню із зелено-блакитним принтом, а гостя обрала вбрання більш "важкої" колірної гами.

Її Величність вітала Ангелу Меркель у Віндзорському замку. Обидві зробили кілька знімків, один з яких опубліковано в Instagram-акаунті королівської сім'ї.

Єлизавета II вдягла зелено-блакитну сукню з квітковим принтом і довгими рукавами. Образ королеви доповнений смарагдовою брошкою, перловим намистом і лаковими туфлями на квадратних підборах.

Єлизавета II і Ангела Меркель в Віндзорському замку / Фото: Getty Images

Ангела Меркель обрала для зустрічі синій жакет на ґудзиках і без коміра, який поєднала з парою темно-синіх штанів вільного крою.

Цікаво, що останнім часом Єлизавету II все частіше можна було побачити в блакитному вбранні. Напередодні королева гостювала в Шотландії, а після повернулася до Лондона в одному і тому ж блакитному пальто. Вона також зустрілася з першим міністром Шотландії Ніколою Стерджен, одягнена в блакитну сукню з квітами.

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Раніше ми повідомляли, що американський президент Джо Байден після зустрічі з Єлизаветою II зізнався, що вона нагадала йому маму.