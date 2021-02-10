51-річна Евеліна Бльоданс прикрила груди руками і станцювала в "паперових" трусах (відео)

Актриса показала, як її готують до зйомок фільму

51-річна російська актриса Евеліна Бледанс станцювала майже повністю оголеною перед камерою.

На відео, яке Бльоданс опублікувала в Instagram, вона танцює, прикривши бюст руками, поки її гримують стилісти. За словами Евеліни, кадри були зроблені на зйомках фільму.

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"Вирішила виставити секретну підготовку на знімальному майданчику фільму "Стриптизери". Чесно скажу – вперше мене так детально фарбували. А труси серветками задрапіровані, таким же методом, як чоловікам сорочки під час гриму ховають", – пояснила Бльоданс.

На відео актриса жартома співає такі рядки: "Я наче на Мальдівах – на Мальдіви грошей немає, тільки на паперові труси".

У коментарях підписники Евеліни захопилися її фігурою: "Це взагалі законно бути такою стрункою і гарною!?", "Фігура просто відпад", "У вас фігура, як у мене в 30", "Класне тіло".

Нагадаємо, фігура Ані Лорак здивувала шанувальників.

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