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Батько покійної Фріске розкрив нові деталі конфлікту з Шепелєвим: Платон втече від нього

Сьогодні, 11:46

У день народження онука батько Фріске знову негативно висловився про Шепелєва

Жанна Фріске померла п'ять років тому, а батьки співачки і її чоловік Дмитро Шепелєв так і не можуть налагодити стосунки. Нещодавно батьки Фріске подали на батька їх онука Платона до суду . Сьогодні, в день народження єдиного сина Жанни Фріске, батько співачки вирішив розповісти нові деталі конфлікту з телеведучим виданню Blitz.plus.

Як розповів Володимир Фріске, родичі артистки як і раніше не бачаться з Платоном і не можуть привітати онука з днем народження. Дмитро Шепелєв суворо підходить до виховання cина і забороняє йому користуватися соцмережами. На думку батька співачки, телеведучий боїться, якщо Платон почне спілкуватися з дідусем і бабусею, він у ту ж мить же втече від Шепелєва.

Батько Фріске і Дмитро Шепелєв
Батько Фріске і Дмитро Шепелєв
Фото: instagram.com/dmitryshepelev, Скріншот з YouTube

"Якщо Платон вийде на зв'язок, то відразу втече від нього", – сказав Володимир Фріске.

Також він додав, що тепер через Шепелєва він не знає про захоплення онука, а сам телеведучий не дуже тішить свого сина новими іграшками.

"Я навіть не знаю, що подарувати онукові, не знаю, які у нього переваги! Раніше він любив машинки – я йому їх багато дарував. Купував йому синтезатор, ударну установку. А Шепелєв йому не дарував нічого! А всі наші подарунки він повикидав! ", – заявив батько Фріске.

Раніше ми розповідали, що Дмитро Шепелєв став батьком вдруге.

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