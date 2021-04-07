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Отец покойной Фриске раскрыл новые детали конфликта с Шепелевым: Платон сбежит от него

Сегодня, 11:46

В день рождения внука отец Фриске вновь негативно высказался о Шепелеве

Жанна Фриске умерла пять лет назад, а родители певицы и ее супруг Дмитрий Шепелев так и не могут наладить отношения. Недавно родители Фриске подали на отца их внука Платона в суд. Сегодня, в день рождения единственного сына Жанны Фриске, отец певицы решил рассказать новые детали конфликта с телеведущим изданию Blitz.plus.

Как рассказал Владимир Фриске, родственники артистки по-прежнему не видятся с Платоном и не могут поздравить внука с днем рождения. Дмитрий Шепелев строго подходит к воспитанию cына и запрещает ему пользоваться соцсетями. По мнению отца певицы, телеведущий боится, если Платон начнет общаться с дедушкой и бабушкой, он тут же сбежит от Шепелева.

Отец Фриске и Дмитрий Шепелев
Отец Фриске и Дмитрий Шепелев
Фото: instagram.com/dmitryshepelev, Скриншот из YouTube

"Если Платон выйдет на связь, то сразу сбежит от него", – сказал Владимир Фриске.

Также он добавил, что теперь из-за Шепелева он не знает об увлечениях внука, а сам телеведущий не очень радует своего сына новыми игрушками.

"Я даже не знаю, что подарить внуку, не знаю, какие у него предпочтения! Раньше он любил машинки — я ему их много дарил. Покупал ему синтезатор, ударную установку. А Шепелев ему не дарил ничего! А все наши подарки он повыбрасывал!", – заявил отец Фриске.

Ранее мы рассказывали, что Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз.

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