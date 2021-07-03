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СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

6 крутих фільмів з красунчиком Томом Крузом

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
3 липня, 09:35
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У володаря "Золотого глобуса" і триразового номінанта на "Оскар" чимало крутих ролей у фільмах, які хочеться переглядати не один раз
Том Круз
Том Круз / Фото: themoviedb.org

Протягом десятиліть американський актор Том Круз займає центральне місце серед знаменитостей Голлівуду. Крім того, він один з найсміливіших акторів, який готовий на будь-які перетворення заради ролі та часто наражає себе на ризик. Наприклад, нещодавно стало відомо, що Том Круз вирушить у космос для зйомок бойовика спільно з NASA і Ілона Маском, а після цього актора зняли в той час, як він стояв на даху потяга і виконував небезпечний трюк.

До 59-річчя Тома Круза Life.Сьогодні обрали найкращі фільми з ним.

"Ризикований бізнес"

Сюжет фільму оповідає про старшокласника, який перетворює свій будинок на розпусну вечірку, коли його батьки їдуть на відпочинок. Після цього життя героя кардинально змінюється, оскільки наступного дня його починає переслідувати божевільний сутенер, і проблем стає все більше. Це не найкасовіший і найвідоміший фільм Тома Круза, але це один з найкращих прикладів того, як Том Круз перетворив типову молодіжну чорну комедію на щось більше.

"Магнолія"

Одна з найбільш переконливих ролей Тома Круза – у фільмі "Магнолія". Він грає роль ведучого чоловічої телепередачі, якого низка загадкових обставин зводить з вундеркіндом, заїкою-поліцейським, літнім мізантропом, доглядальницею невиліковного хворого та іншими героями. Їхні стосунки стають головним акцентом фільму, змушуючи глядачів розгадувати заплутану сюжетну лінію. За цю роль Том Круз був номінований на "Оскар", а сам фільм був відзначений безліччю нагород, зокрема, "Золотим ведмедем" на 50-му Берлінському кінофестивалі.

"Кілька хороших хлопців"

Фільм – чотириразовий номінант на "Оскар" і п'ятиразовий номінант на "Золотий глобус" зібрав унікальний акторський склад: Тома Круза, Джека Ніклсона, Демі Мур і Кевіна Поллака. Це екранізація п'єси режисера і сценариста Аарона Соркіна, яка розповідає про двох морських піхотинців, який звинуватили у вбивстві їхнього товариша – військового на ім'я Вільям. Том Круз грає роль недосвідченого і необачного адвоката, який схиляється до того, щоб визнати піхотинців винними. Однак несподівано перед ним розкриваються нові деталі, які змушують його змінити своє рішення.

"Співучасник"

Фільм, знятий в жанрі нео-нуарний трилер, розповідає про таємничі події, що сталися однієї зимової ночі в Лос-Анджелесі. Том Круз грає роль найманого вбивці на ім'я Вінсент, який повинен виконати кілька замовлень. Для цього Вінсент бере таксі, водій якого спочатку приймає його за звичайного хлопця. Однак незабаром таксист усвідомлює, хто з ним їде, і виявляється втягнутим у цілу низку нічних пригод.

"Джек Річер"

Детективний трилер оскароносного режисера Крістофера МакКуоррі оповідає про людину-невидимку Джека Річера, якого розшукує один підозрюваний у вбивстві п'яти випадкових перехожих. На допиті підозрюваний називає ім'я Джека Річера та просить прокурора розшукати його. Незабаром Джек Річер сам з'являється перед поліцейськими, заступається за обвинуваченого і тепер сам збирається розкрити заплутану справу.

"Грань майбутнього"

У фільмі "Грань майбутнього" Том Круз постає в характерній для нього ролі героя бойовика. Однак на відміну від інших ролей, цього разу його персонаж зовсім не благородний, не сміливий і абсолютно не налаштований на подвиги. Дія фільму розгортається в недалекому майбутньому, коли інопланетяни атакують Землю. Майор Білл Кейдж опиняється на передовій і підривається на міні. Кейдж думає, що загинув, проте, незабаром виявляє, що застряг у часовій петлі та переживає день по колу. Кейджу доводиться розраховувати на бойові навички і натренуватися, щоб перемогти на полі битви та повернутися до життя.

Раніше ми розповіли, чому Том Круз Том Круз став "кошмаром" для команди фільму "Місія нездійсненна 7".

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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