6 крутых фильмов с красавчиком Томом Крузом

У обладателя "Золотого глобуса" и трехкратного номинанта на "Оскар" немало крутых ролей в фильмах, которые можно пересматривать не один раз

Том Круз / Фото: themoviedb.org

На протяжении десятилетий американский актер Том Круз занимает центральное место среди знаменитостей Голливуда. Кроме того, он один из самых смелых актеров, который готов на любые перевоплощения ради роли и часто подвергает себя риску. Например, недавно стало известно, что Том Круз отправится в космос для съемок боевика совместно с NASA и Илоном Маском, а после этого актера засняли в то время как он стоял на крыше движущегося поезда.

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"Рискованный бизнес"

Сюжет фильма повествует о старшекласснике, который превращает свой дом в развратную вечеринку, когда его родители уезжают на отдых. После этого жизнь героя кардинально меняется, так как на следующий день его начинает преследовать сумасшедший сутенер, и проблем становится все больше. Это не самый кассовый и известный фильм Тома Круза, но это один из лучших примеров, когда Том Круз превратил типичную молодежную черную комедию в нечто большее.

"Магнолия"

Одна из самых убедительных ролей Тома Круза – в фильме "Магнолия". Он играет роль ведущего мужской телепередачи, которого ряд загадочных обстоятельств сталкивает с вундеркиндом, заикой-полицейским, пожилым мизантропом, сиделкой неизлечимого больного и другими героями. Их взаимоотношения становятся главным акцентом фильма, заставляя зрителей разгадывать запутанную сюжетную линию. За эту роль Том Круз был номинирован на "Оскар", а сам фильм был отмечен множеством наград, в том числе "Золотым медведем" на 50-м Берлинском кинофестивале.

"Несколько хороших парней"

Фильм – четырехкратный номинант на "Оскар" и пятикратный номинант на "Золотой глобус" объединил уникальный актерский состав: Тома Круза, Джека Никлсона, Деми Мур и Кевина Поллака. Это экранизация пьесы режиссера и сценариста Аарона Соркина, которая рассказывает о двух морских пехотинцах, который обвинили в убийстве их товарища – военного по имени Уильям. Том Круз играет роль неопытного и неосмотрительного адвоката, который склоняется к тому, чтобы признать пехотинцев виновными. Однако неожиданно перед ним раскрываются новые детали, которые заставляют его изменить свое решение.

"Соучастник"

Фильм, снятый в жанре нео-нуарный триллер, рассказывает о таинственных событиях, произошедших одной зимней ночью в Лос-Анджелесе. Том Круз играет роль наемного убийцу по имени Винсент, который должен выполнить несколько заказов. Для этого Винсент берет такси, водитель которого вначале принимает его за обыкновенного парня. Однако вскоре таксист осознает, кто с ним едет, и оказывается втянутым в целую серию ночных приключений.

"Джек Ричер"

Детективный триллер оскароносного режиссера Кристофера Маккуорри повествует о человеке-невидимке Джеке Ричере, которого разыскивает один подозреваемый в убийстве пяти случайных прохожих. На допросе подозреваемый называет имя Джека Ричера и просит прокурора разыскать его. Вскоре Джек Ричер сам является полицейским, заступается за обвиняемого и теперь сам намерен раскрыть запутанное дело.

"Грань будущего"

В фильме "Грань будущего" Том Круз появляется в характерной для него роли героя боевика. Однако в отличие от других ролей, в этот раз его персонаж вовсе не благороден, не смелый и совершенно не настроен на подвиги. Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, когда инопланетяне атакуют Землю. Майор Билл Кейдж оказывается на передовой и подрывается на мине. Кейдж думает что погиб, однако вскоре обнаруживает, что застрял во временной петле и переживает день по кругу. Кейджу приходится обрести боевые навыки и натренироваться, чтобы победить на поле битвы и вернуться к жизни.

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