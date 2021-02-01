Том Круз став "кошмаром" для команди фільму "Місія нездійсненна 7": що розлютило підлеглих

Актор хоче дозняти фільм якомога швидше за будь-яких обставин

У грудні розлетівся мережею матірний крик Тома Круза на знімальну групу фільму "Місія нездійсненна 7" за недотримання правил безпеки. Після цього актор навіть купив роботів для стеження за неслухняними колегами. Але тепер, коли зйомки фільму перемістилися з Великої Британії в ОАЕ, актор став ще більшим "кошмаром" для команди.

Річ у тому, що під час пандемії COVID-19 фільмування "Місія нездійсненна 7" було припинено, а зараз Том Круз, який серйозно "вклався" в кінострічку, хоче дозняти її якомога швидше. Актор готовий це зробити за будь-яких обставин. Навіть якщо його працівники не зможуть потрапити додому, адже прямі перельоти між ОАЕ і Великою Британією скасовані. Про це повідомляє видання Wion.

Том Круз на зйомках "Місія нездійсненна" Фото: Getty Images

"Але Том повністю одержимий завершенням справи, і ніщо його не зупинить. Він найрішуча людина. Це вражає, але жах", – розповіло анонімне джерело зі знімальної групи.

Очікувалося, що в ОАЕ зйомки пройдуть легше, ніж у Британії, та ніщо не перешкоджатиме процесу. Але після того, як Велика Британія закрила кордон з ОАЕ, а рейси між країнами опинилися під забороною, багато членів знімальної групи розгнівалися і хочуть звільнитися.

Раніше стало відомо, що Том Круз таємно зустрічається з 38-річною партнеркою по фільму "Місія нездійсненна 7".

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