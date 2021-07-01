Новинки серіалів у липні-серпні 2021-го: що ми будемо дивитися цього літа (трейлери)

Червні вже позаду, але в останні місяці літа нас чекає чимало нових серіалів, а також продовження вже полюбилися багатьом

Кадр з серіалу "Пліткарка" / Фото: HBO

У липні і серпні Серіаломанія буде що подивитися. Тут і перезапуск молодіжної драми "Пліткарка", новий серіал від творця "Великий маленької брехні" з Ніколь Кідман знову в головній ролі і навіть нова екранізація культового письменника Дена Брауна, який відомий своїм "Кодом да Вінчі". Які серіали прикрасять спекотні літні вечори, дивіться в нашому огляді.

А щоб цього літа встигнути все і навіть більше, заглядайте в календар літніх Лайфхак.

"Пліткарка" (8 липня)

Пліткарка повертається! Стрімінговий сервіс HBO Max підготував для фанатів популярного молодіжного серіалу про життя елітних жителів Нью-Йорка продовження. Серіал створений не тільки для "старих" глядачів, а й для молодого покоління, і тому вмістив в себе всі нинішні тренди: різноманітність на екрані, включаючи представників ЛГБТ-спільноти та темношкірих. У акторський склад увійшли Вітні Пік ("Моторошні пригоди Сабріни"), Елі Браун ("Милі ошуканки. Перфекціоністка"), Емілі Елін Лінд ("Доктор Сон"), Джонатан Фернандез ("Зникнення Елеанор Рігбі. Вони") і Джейсон Готей.

"Грабуй награбоване: Спокута" (9 липня)

Повернення на екрани серіалу про шахраїв – свого роду "Робін Гудів", які карають інших шахраїв. Зараз колишня команда не при справах, у них розмірене життя. Багато років вони спостерігають за тим, що багаті лише продовжують багатіти щонедень, а життя бідних людей стає лише більш безпросвітної. Ця кричуща несправедливість спонукає команду зібратися знову разом. До них приєднується початківець – юрист Гаррі Салліван (Ноа Уайлі) і зведена сестра Хардісона, Брейанна Кейсі (Аліз Шеннон).

"Північні води" 15 липня

Позбавлений всіх регалій після трагічної події військовий хірург Патрік Самнер (Джек О`Коннел) залишає службу і залишається без надій на гідне життя. Він не зміг собі знайти іншої роботи і прийняв кардинальне рішення – відправитися в Арктику в складі китобійної експедиції. Доля підготувала Патріку випробування, зіштовхнувши його на борту корабля з гарпунером на ім'я Генрі Дракс (Колін Фаррелл). Генрі – справжній психопат, який те й робить, що підшукує собі наступну жертву. У Патріка немає варіантів, крім як вступити в боротьбу за власне виживання.

Кадр із серіалу "Північні води" / Фото: themoviedb.org

"Рівердейл", 5-й сезон (11 серпня)

Продовження підліткової драми про Арчі і його друзів. Оскільки пандемія внесла свої корективи в знімальний процес, то останні серії четвертого сезону стали першими нового п'ятого, а в ньому зробили значну перерву між виходом епізодів. У підсумку фінал сезону виходить в останній місяць літа.

Випускний вечір в школі, багато старшокласників продовжать навчання в коледжах, але Арчі Ендрюс добровільно йде в армію. Через сім років вже подорослішали друзі знову збираються в рідному місті Рівердейл. Їм належить розкрити нову таємницю і відродити рідне місто. Друзі знову торкнуться шкільного життя, але вже в інших амплуа.

"Тернер і Гуч" (16 липня)

Комедія про Скотті Тернер – про педантичного і амбітного детектива. Одного разу в світ його методичної скрупульозності вривається тайфун свіжої енергії. Доля зводить Тернера з бордоским догом на прізвисько Гуч, які залишилися без господаря. Спочатку детективу не особливо вдається знаходити спільну мову з величезною собакою, але поступово Тернер і Гуч переймаються взаєморозумінням, а у самого детектива з'являється новий напарник в розшукових справах. У них є всі шанси стати злагодженою командою.

"Старгерл", 2-й сезон (10 серпня)

Продовження популярного Супергеройське серіалу про дівчинку на ім'я Кортні Уітмор, яка свої супергеройський якості успадкувала від батька. Минуло десять років, коли майже всі члени Товариства Справедливості Америки (ОСА) були знищені в битві з Товариством Несправедливості Америки (ВПА). Мама Кортні знову вийшла заміж і вони всі разом переїжджають в Блакитну долину. Незабаром Кортні виявляє, що її вітчим Пет Дуган був помічником члена ОСА Старма. І Кортні вирішує створити заново ОСА з новими супергероями.

"Втрачений символ" (17 серпня)

Містичний серіал-трилер, заснований на однойменному романі Дена Брауна. За сюжетом, Роберт Ленгдон приїжджає до Вашингтона до свого наставника Пітеру Соломону. Пітер очолює Смітсонівський інститут і спеціально запросив Ленгдона, щоб той прочитав лекцію. Але Пітер Соломон зник, а приїзд Ленгдона приймає загадковий і небезпечний поворот. Йому належить розгадати багато смертельних головоломок, відповідь на які допоможе врятувати викраденого наставника і запобігти жахливій глобальній змові.

"Дев'ять зовсім незнайомих людей" / Nine Perfect Strangers (18 серпня)

В основі сюжету серіалу лежить книга Ліани Моріарті "Дев'ять ідеальних незнайомців", яка відома як автор "Великої маленької брехні". Одна і головних ролей в обох проєктах дісталася Ніколь Кідман.

Десятиденний ретрит за програмою загадкової російської жінки Маші (Ніколь Кідман) на курорті присвячений програмі перетворення тіла і розуму. Зібралися дев'ять людей. Цілі у всіх різні: хтось коригує свою вагу, хтось хоче просто відпочити... Серед них – письменниця Френсіс, якій нарівні з усіма доведеться вчитися виживати в цьому на перший погляд райському куточку.

"Вбивства в одній будівлі" (31 серпня)

Невипадкова випадковість, або одного разу три незнайомця виявляються втягнутими в злочин. Опинившись в досить пікантній ситуації, головні герої самі не проти дізнатися одне про одного побільше інформації. Адже їм належить розібратися з убивством, скоєним у будинку, де вони виявилися замкненими і надовго. Кожен з них має свою думку з стосовно розслідування, і тепер їм належить зайнятися пошуками доказів і з'ясуванням хто ж все таки їх викрав і скоїв убивство. У серіалі, який обіцяє стати хітом, знялися Селена Гомез, Стів Мартін і Мартін Шорт у головних ролях.

дивіться огляд 11 нових фільмів, які виходять в липні.