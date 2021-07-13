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Іван Дорн в футболці з написом "Несе Галя воду" засвітився в компанії російських зірок в Каннах

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
13 липня, 20:30
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Український артист відправився на Каннський кінофестиваль представляти фільм, в якому зіграв другорядну роль. На фотоколл Дорн прийшов в оригінальній футболці
Юрій Колокольников, Чулпан Хаматова, Іван Дорн та Юлія Пересільд в Каннах
Юрій Колокольников, Чулпан Хаматова, Іван Дорн та Юлія Пересільд в Каннах / Фото: Getty Images

Співак Іван Дорн, який вчора епатажно прибув на червону доріжку разом з російськими акторами, відвідав фотоколл фільму "Петрови в грипі", в якому зіграв в одній зі сцен. Для виходу артист обрав стильний casual-образ світлих відтінків. Головною родзинкою став напис на його футболці – Galya Carries Water, що в перекладі українською означає слова зі знаменитої української народної пісні – "Несе Галя воду".

Разом з Дорном на фотоколлі були російські актори, який зіграли головні ролі у фільмі: Юлія Пересільд, Чулпан Хаматова та Юрій Колокольников.

Іван Дорн в футболці з українським мотивом на фотоколле Каннського кінофестивалю
Іван Дорн в футболці з українським мотивом на фотоколле Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Також на Каннський кінофестиваль приїхала і дружина Івана Дорна, Анастасія Новікова. Але на червоній доріжці дівчина не з'явилася.

Скріншот Instagram

Іван Дорн зіграв у фільмі "Петрови в грипі" не головну роль, але сцена з його участю триває цілих 18 хвилин без перерв.

Кінострічка "Петрови в грипі" є екранізацією роману Олексія Сальникова. За сюжетом, сім'я автослюсаря Петрова хворіє на грип, після чого їхнє реальне життя змішується з галюцинаціями.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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