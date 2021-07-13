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Иван Дорн в футболке с надписью "Несе Галя воду" засветился в компании российских звезд в Каннах

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
13 июля, 20:30
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Украинский артист отправился на Каннский кинофестиваль представлять фильм, в котором сыграл второстепенную роль. На фотоколл Дорн пришел в оригинальной футболке
Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Иван Дорн и Юлия Пересильд в Каннах
Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Иван Дорн и Юлия Пересильд в Каннах / Фото: Getty Images

Певец Иван Дорн, который вчера эпатажно прибыл на красную дорожку вместе с российскими актерами, посетил фотоколл фильма "Петровы в гриппе", в котором сыграл в одной из сцен. Для выхода артист выбрал стильный casual-образ светлых оттенков. Главной изюминкой стала надпись на его футболке – Galya Carries Water, что в переводе на украинский означает слова из знаменитой украинской народной песни – "Несе Галя воду".

Вместе с Дорном на фотоколле были российские актеры, который сыграли главные роли в фильме: Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова и Юрий Колокольников.

Иван Дорн в футболке с украинским мотивом на фотоколле Каннского кинофестиваля
Иван Дорн в футболке с украинским мотивом на фотоколле Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Также на Каннский кинофестиваль приехала и супруга Ивана Дорна, Анастасия Новикова. Но на красной дорожке девушка не появилась.

Скриншот Instagram

Иван Дорн сыграл в фильме "Петровы в гриппе" не главную роль, но сцена с его участием длится целых 18 минут без перерывов.

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Кинолента "Петровы в гриппе" является экранизацией романа Алексея Сальникова. По сюжету, семья автослесаря Петрова заболевает гриппом, после чего их реальная жизнь смешивается с галлюцинациями.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

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