Солістка Go_A кожного дня особисто листується з одним з учасників Євробачення: про що спілкуються

Катерина Павленко зізналася, що Go_A планують колаборації з переможцями "Євробачення-2021" – Måneskin, а також з учасником конкурсу від Швейцарії – Gjon's tears

Катерина Павленко щодня спілкується з учасником Євробачення від Швейцарії - Gjon's tear / Фото: instagram.com/monokatee, instagram.com/gjon.s_tears

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко, яка нещодавно одягла конус на голову на Atlas Weekend, зізналася, що кожного дня переписується з учасником "Євробачення-2021" зі Швейцарії – Gjon's Tears (справжнє ім'я – Джон Муггаремай).

Можливо, цей факт здивує деяких шанувальників гурту, адже багато хто пам'ятає, як сильно Go_A здружилися з переможцями "Євробачення" – італійським гуртом Måneskin.

Ми не спілкуємося з учасником з Італії кожного дня. У них зараз дуже напружений графік, в принципі, як і у нас. На спілкування часу небагато. Можемо в директі Instagram один одному щось написати або полайкати фоточки. Кожного дня я спілкуюся у WhatsApp з учасником зі Швейцарії. З ним у нас більш дружні стосунки, але і про спільну творчість думаємо. Теж хотіли б попрацювати разом, – цитує Катерину Новий канал.

Måneskin / Фото: instagram.com/maneskinofficial

За словами Катерини, вона все ж іноді переписується з італійцями і навіть планує незабаром записати спільну пісню.

У наших планах є колаборація з ними. Але треба зрозуміти, як це правильно зробити в юридичному полі. Maneskin підписали певний контракт, у нас теж є свої формальності, тож слід розібратись у цих штуках. Коли гурт переходить на такий серйозний рівень, то з’являється дуже багато серйозних питань, які не обійти. Є бажання та творче натхнення попрацювати разом, але є також купа паперової тяганини, – ділиться солістка Go_A.

Зазначимо, що під час конкурсу у Måneskin і Go_A дійсно склалися дружні стосунки. Італійці навіть встигли вивчити приспів пісні, з якою наш гурт виступив на музичному змаганні. Соліст Måneskin Даміано Давид на прес-конференції після перемоги заявив, що Go_A – його улюблені учасники "Євробачення" цього року.

Нагадаємо, веселе відео на трек Шум Go_A, де вокалістка ліпить вареники, зібрало мільйон переглядів.

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