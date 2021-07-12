Рената Литвинова повторила образ Белли Хадід з Каннського фестивалю. Порівнюємо, кому більше личить сукня

Хто з нас не хотів би приміряти ту саму сукню, в котрій Белла Хадід з'явилася вчора ввечері на Каннському кінофестивалі... Це просте і одночасно нереальне вбрання з довгими рукавами і глибоким декольте, прикрашений гілками бронхів з дорогоцінними каменями.
Вперше сукню було представлено в рамках колекції Schiaparelli Haute Couture осінь-зима 2021/22. Та заговорили про неї після того, як на червону доріжку сукню одягла супермодель Белла Хадід.
Незабаром російська акторка Рената Литвинова приміряла творіння Schiaparelli і поділилася знімком у себе в Instastories.
На білявці сукня сидить анітрохи не гірше. А ви як думаєте?
Цікаво, що в 2016 році дочка Ренати Литвинової з'явилася на івенті в Москві в елегантній сукні без бретельок від Dior Haute Couture з білою пишною спідницею.
У цьому вбранні роком раніше акторка Наталі Портман позувала на червоній доріжці Каннського кінофестивалю.
Раніше ми обговорювали кращі вбрання з червоної доріжки шостого дня на Каннському кінофестивалі-2021.