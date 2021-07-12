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Рената Литвинова повторила образ Белли Хадід з Каннського фестивалю. Порівнюємо, кому більше личить сукня

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
12 липня, 17:14
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Чорна сукня Haute Couture бренду Schiaparelli підкорює серця знаменитостей. На перший погляд у ній немає нічого незвичайного, проте вся справа в прикрасі
Рената Литвинова повторила образ Белли Хадід з Каннського фестивалю
Рената Литвинова повторила образ Белли Хадід з Каннського фестивалю / Фото: Getty Images, Instagram/renatalitvinovaofficiall

Хто з нас не хотів би приміряти ту саму сукню, в котрій Белла Хадід з'явилася вчора ввечері на Каннському кінофестивалі... Це просте і одночасно нереальне вбрання з довгими рукавами і глибоким декольте, прикрашений гілками бронхів з дорогоцінними каменями.

Вперше сукню було представлено в рамках колекції Schiaparelli Haute Couture осінь-зима 2021/22. Та заговорили про неї після того, як на червону доріжку сукню одягла супермодель Белла Хадід.

Белла Хадід в сукні Schiaparelli в Каннах
Белла Хадід в сукні Schiaparelli в Каннах / Фото: Getty Images

Незабаром російська акторка Рената Литвинова приміряла творіння Schiaparelli і поділилася знімком у себе в Instastories.

Рената Литвинова в сукні Schiaparelli / Фото: instagram.com/stories/renatalitvinovaofficiall

На білявці сукня сидить анітрохи не гірше. А ви як думаєте?

Цікаво, що в 2016 році дочка Ренати Литвинової з'явилася на івенті в Москві в елегантній сукні без бретельок від Dior Haute Couture з білою пишною спідницею.

Дочка Ренати Литвинової в сукні Dior / Фото: Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

У цьому вбранні роком раніше акторка Наталі Портман позувала на червоній доріжці Каннського кінофестивалю.

Наталі Портман у сукні Dior на Каннському кінофестивалі / Фото: AFP

Раніше ми обговорювали кращі вбрання з червоної доріжки шостого дня на Каннському кінофестивалі-2021.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Канни-2021: Белла Хадід у сукні з намистом-легенями Schiaparelli
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