Рассел Кроу вистояв в семитисячної черзі, щоб отримати вакцину

Голлівудський актор Рассел Кроу, який раніше розповів про фільмування в "Гладіаторі" і "Безжальному", поділився з шанувальниками, де він провів минулу неділю. Виявилося, що актор вирушив отримувати вакцину від COVID-19, але навіть попри його зірковий статус, все виявилося не так просто.

У Twitter Рассел Кроу запостив кадр вулиці в Новому Південному Вельсі в Австралії, на якій вишикувалася величезна черга. У цій семитисячній черзі актор простояв весь день.

"Як я провів неділю. Простояв чергу з 7000 хорошими громадянами, щоб отримати перший компонент", – написав Кроу.

How I spent my Sunday. Lining up with 7000 good citizens to get shot 1 of vaccine.



