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Рассел Кроу вистояв в семитисячної черзі, щоб отримати вакцину

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
13 липня, 18:40
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Зірка "Гладіатора" Рассел Кроу вирішив вакцинуватися, але для цього йому довелося провести цілий день в черзі з іншими людьми
Рассел Кроу простояв в черзі для отримання вакцини
Рассел Кроу простояв в черзі для отримання вакцини / Фото: Getty Images, twitter.com/russellcrowe

Голлівудський актор Рассел Кроу, який раніше розповів про фільмування в "Гладіаторі" і "Безжальному", поділився з шанувальниками, де він провів минулу неділю. Виявилося, що актор вирушив отримувати вакцину від COVID-19, але навіть попри його зірковий статус, все виявилося не так просто.

У Twitter Рассел Кроу запостив кадр вулиці в Новому Південному Вельсі в Австралії, на якій вишикувалася величезна черга. У цій семитисячній черзі актор простояв весь день.

"Як я провів неділю. Простояв чергу з 7000 хорошими громадянами, щоб отримати перший компонент", – написав Кроу.

Водночас назву вакцини, яку йому ввели, Рассел не розсекретив.

Дивіться в сюжеті про "за" і "проти" вакцинації від коронавірусу:

Нагадаємо, нещодавно телеведучий Сергій Притула та його дружина вакцинувалися проти COVID-19.

Раніше ми показали, як виглядає Рассел Кроу через 20 років після "Гладіатора".

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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