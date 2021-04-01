Ани Лорак похвасталась новой российской наградой: Благодарю каждого за поддержку

Ани Лорак посетила премию одного из российских глянцев

Певица Ани Лорак, которая недавно посетила украинскую радиостанцию, похвасталась новой наградой. Вчера в Москве состоялась церемония вручения премии "Прорыв года Best – 2021" одного из российских глянцев, на которой артистку признали "Певицей года", У себя в Instagram Ани Лорак опубликовала фото с церемонии награждения.

Для выхода в свет певица выбрала брючный костюм свободного кроя черного цвета. Дополнила образ вечерним макияжем с акцентом на глазах, а также массивными сережками-кольцами.

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

"Благодарю каждого за поддержку и внимание к моему творчеству. Безумно приятно получать такие награды", – написала певица у себя на страничке.

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак получила "Золотой граммофон" в Москве.

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