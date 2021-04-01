Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ани Лорак похвасталась новой российской наградой: Благодарю каждого за поддержку

Сегодня, 12:47

Ани Лорак посетила премию одного из российских глянцев

Певица Ани Лорак, которая недавно посетила украинскую радиостанцию, похвасталась новой наградой. Вчера в Москве состоялась церемония вручения премии "Прорыв года Best – 2021" одного из российских глянцев, на которой артистку признали "Певицей года", У себя в Instagram Ани Лорак опубликовала фото с церемонии награждения.

Для выхода в свет певица выбрала брючный костюм свободного кроя черного цвета. Дополнила образ вечерним макияжем с акцентом на глазах, а также массивными сережками-кольцами.

Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

"Благодарю каждого за поддержку и внимание к моему творчеству. Безумно приятно получать такие награды", – написала певица у себя на страничке.

Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак получила "Золотой граммофон" в Москве.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Приехавшая в Украину Ани Лорак соблазнительно позировала в обтягивающем топе в зале (фото) Поклонники обратились к Ани Лорак с неожиданным предложением Ани Лорак впервые появилась на публике вместе с бывшим мужем после развода: фото
Ани Лорак
Реклама

Новости партнеров

Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской

Популярные статьи

Сегодня, 12:47Фаново

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Сегодня, 11:45Звездно

7 первоапрельских комедийных фильмов, которые заставят вас хохотать

Сегодня, 10:18Вкусно

Католическая Пасха-2021: 5 рецептов праздничных блюд

Сегодня, 09:31Звездно

MONATIK – 35: самые популярные запросы о топовом артисте

Сегодня, 06:10Events

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Сегодня, 05:00Events

1 апреля: прикольные картинки и шуточные поздравления в День смеха

Вчера, 20:07Звездно

Орбакайте поделилась редким фото Пугачевой с детьми и внуками

Вчера, 13:23Фаново

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 10:35Вкусно

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

30 мартаEvents

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

30 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 30 марта для всех знаков зодиака: Рыбы, настал ваш день!

30 мартаEvents

30 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 мартаEvents

Как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 прикольных идей с фото

29 мартаЗвездно

Заведующий "Вовчиць": как Олег Винник стал преподавателем и чему учит студентов

29 мартаЗвездно

"Пошла по стопам президента": Оля Полякова разозлилась на участника шоу "Маска" и сломала карандаш

29 мартаФаново

День смеха: откуда появился праздник и какую историю имеет 1 апреля

Новости партнеров

Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Апетитна капустяна запіканка: як приготувати смачну страву
Апетитна капустяна запіканка: як приготувати смачну страву
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять