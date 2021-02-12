7 (не) романтичних фільмів на День святого Валентина

"Антівалентинівськи" фільми для циніків

Щороку перед Днем святого Валентина починається ажіотаж, але давайте визнаємо, що свято вельми переоцінене. Зрозуміло, чому самотнім людям цього дня не до веселощів, але багато пар теж ставляться до нього скептично.

Погляньом правді в очі – це свято вже давно стало приторно комерційним, і взагалі не всі люблять солодощі, романтику і букети. Так що сьогодні пропонуємо нетрадиційну альтернативу на День закоханих – перегляд фільмів, які повністю суперечать всьому, що пов'язано з цим днем.

Але зрозумійте нас правильно. Ми любимо красиві фільми про кохання і можемо навіть порадити 14 крутих ідей для парочок, як ненудно провести 14 лютого. Просто пора б додати альтернативних варіантів. Історія про похмурі вбивства, сюжет про реалії шлюбу і розлучення, наслідки пригоди "наліво" і справжня чоловіча дружба – як щодо яскравих життєвих емоцій?

"Мій кривавий Валентин" (2009)

Фільм, звичайно, про День святого Валентина, але не про такий, до якого ви звикли. Через десять років після жахливих подій, що відбулися на День закоханих, головний герой Том повертається до рідного міста. Але як не дивно, саме з приїздом Тома жителі міста починають помирати від рук невідомого маніяка-вбивці. Звичайно ж, Том стає головним підозрюваним і коли пристрасті розпалюються, герой вирішує будь-що зловити вбивцю. Йому допомагає його колишня дівчина Сара.

Якщо не романс, то броманс! Фільм поєднав у собі жанри комедії, трилера, бойовика та пародії, а головними героями стали нерозлучні друзі-копи. За сюжетом, головного лондонського поліцейського Ніколаса Ейнджела переводять до англійської глибинки, містечка Сендфорд. Тут майже немає злочинності, до того ж Ніколасу трапляється жахливий напарник – дурнуватий Денні, якого він у перший же вечір ловить за водінням п'яним. Але тихе життя у провінції закінчується, коли Ніколас і Дені дізнаються, що в містечку орудує небезпечна секта.

"Здохни, Джон Такер!" (2006)

Погодьтеся, що одне з найбільш неприємних відчуттів – бути обдуреним. Особливо, коли справа стосується стосунків. І у відповідь на таку жорстокість дівчата готові відповісти ще більшою жорстокістю. Так і відбувається з Гізер, Керрі і Бет, які в один момент дізнаються, що зустрічаються з одним і тим же хлопцем. І тоді обмануті дівчата вирішують втілити геніальний підступний план, щоб помститися негіднику Джону Такеру. Зрештою, глядачам показують, що ніяка помста не допоможе вам відчувати себе краще.

Шикарний трилер з Гленн Клоуз і Майклом Дугласом про те, яким "пеклом" може обернутися роман на стороні. За сюжетом, одружений адвокат Ден Галлагер швидкоплинно захоплюється новою співробітницею на роботі, тоді як його дружина з дочкою відправляються за місто. Але зрештою, коханка виявляється справжньою маніячкою і перетворює життя Дена в кошмар.

Успішний ріелтор Пітер зробив пропозицію своїй коханій і готується до весілля. Але коли справа доходить до вибору свідка, Пітер несподівано з'ясовує, що за всі ці роки розгубив друзів. На прохання своєї ж нареченої він починає тусуватися з хлопцями і таким чином знайомиться з цікавим і доброзичливим хлопцем Сіднеєм. Хлопці – повні протилежності друг одного, але саме завдяки Сіднею Пітер знову відчуває смак життя. Все йде весело і безтурботно до моменту, коли ця дружба не починає загрожувати майбутньому весіллю ...

Це не фантастична комедія і не солодка мелодрама, а життєва історія про те, що може піти не так у шлюбі. Оскароносний фільм зі Скарлетт Йоганссон і Адамом Драйвером в головних ролях розповідає про пару – театрального режисера і його дружину акторку, які виховуючи сина, проходять через етап виснажливого розлучення. Переїзд дружини до Лос-Анджелесу піднімає питання поділу опіки над сином, якого батько й мати люблять. Внаслідок цього розлучення, яке почалося досить дружелюбно, розкриває приховані образи і травми кожного.

"Поїздка в Америку" (1988)

Якщо ви втомилися від традиційних мелодрам про ідеальні принців, як вам такий варіант? 21-річний принц Акім (Едді Мерфі) з далекої африканської країни на свій день народження розуміє, що всі приймають за нього рішення. Апогеєм стає заява батьків, які знайшли йому ідеальну наречену, але Акіму вона зовсім не подобається. Тоді Акім, прихопивши свого слугу Семмі, їде до США шукати любов.

Тільки для того, щоб потенційна кохана показала справжню себе, Акім вирішує приховати, що він принц і прикидається бідняком-козопасом.

Але якщо ваш настрій зміниться, ось 3 класичних і 3 сучасних фільми до Дня святого Валентина.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися