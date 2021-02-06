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Як знімали фантастичний екшн з Мілою Йовович: 5 несподіваних фактів про "Мисливця на монстрів"

Сьогодні, 11:00

Фільм вже йде на великих екранах країни, а ми розповідаємо, чим вас здивує бойовик

28 січня в широкому українському прокаті стартував фантастичний екшн "Мисливець на монстрів", де головну роль зіграла акторка українського походження – Мілла Йовович. Також у стрічці з'явився талановитий актор і каскадер Тоні Джаа, якому дісталася роль загадкового Мисливця. Режисером картини став Пол Вільям Скотт Андерсон, відомий завдяки франшизі "Оселя зла". Фільм "Мисливець на монстрів" заснований на однойменній популярній відеогрі компанії Capcom – Monster Hunter: World.

З нагоди прем'єри ми підготували для вас 5 цікавих фактів про фільм.

Відмова від зеленого фону

З самого початку роботи над проєктом Пол В. С. Андерсон вирішив відмовитися від фільмування на зеленому фоні. Режисер також повідомив, що він не збирається працювати в великих павільйонах – всі зйомки акторів мали бути натурними. Саме тому в 80% фільму показані реальні локації й атрибутика, і лише 20% хронометражу були відведені на використання комп'ютерної графіки для розробки та створення монстрів.

Кадр з фільму "Мисливець на монстрів"
Кадр з фільму "Мисливець на монстрів"
Фото: прес-служба

Завдяки такому підходу команді вдалося не тільки реалістично відтворити всесвіт гігантів, а й краще зануритися в роботу. Особливо це позначилося на грі акторів.

Бекстейдж зі зйомок "Мисливця на монстрів"
Бекстейдж зі зйомок "Мисливця на монстрів"
Фото: прес-служба

Локації

Протягом довгого часу творча команда фільму подорожувала мальовничими куточками планети для того, щоб знайти найвідповідніші місця для роботи. Вибір було зроблено на користь Південної Африки та Намібії завдяки поєднанню найрізноманітніших ландшафтів: від моторошних печер до безкрайніх пустель, від кам'янистої місцевості й до зелених джунглів.

Кадр зі зйомок фільму "Мисливець на монстрів"
Кадр зі зйомок фільму "Мисливець на монстрів"
Фото: прес-служба

Співпраця з американськими військовими

Для кращого розуміння ролі Мілла Йовович, яка зіграла Артеміду – рейнджера армії США і члена військової команди ООН, познайомилася з однією з 18 у світі жінок-рейнджерів. Акторка постійно консультувалася з нею, щоб краще вжитися в образ і передати характер героїні. Згодом військова приєдналася до творчої команди як консультантка проєкту.

"Мисливець на монстрів"
"Мисливець на монстрів"
Фото: прес-служба

Робота над монстрами

Близько 80 хвилин фільму і 1400 кадрів містять в собі хоча б один візуальний ефект. Саме тому команді з 300 осіб довелося працювати над картиною протягом цілого року, щоб оживити гігантів.

Перед розробниками стояв справжній виклик – вони годинами працювали над відтворенням найдрібніших деталей монстрів, включаючи колір і очей, і кігтів. Крім того, вони повинні були наділити кожного монстра власною фізіологією і навіть бойовою технікою. Творці прагнули зробити все, щоб кіномонстри виглядали ідентично їхнім ігровим аналогам.

"Мисливець на монстрів"
"Мисливець на монстрів"
Фото: прес-служба

11 років роботи

Ще далекого 2009 року Пол Андерсон почав вести переговори з японською компанією-правовласником гри "Monster Hunter: World" щодо її кіноадаптації. І тільки 2016-го йому вдалося отримати права на екранізацію, а вже в жовтні 2018 почалися зйомки.

Через пандемію коронавірусу вихід стрічки на великі екрани постійно відкладали, але 18 грудня 2020 року прем'єра відбулася в США. А вже з 28 січня 2021 року та українські глядачі отримали можливість подивитися фільм у кінотеатрах.

Дивіться фантастичний екшн "Мисливець на монстрів" у кіно!

Трейлер фільму "Мисливець монстрів":

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