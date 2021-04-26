Xiaomi тестує смартфон з революційною камерою на 200 Мп

Компанія вже почала тестування в цьому напрямку

Джерела, близькі до компанії Xiaomi, запевняють, що почалися активні тести нової камери на 200 Мп, яку почнуть встановлювати в майбутніх смартфонах.

Про це повідомляє " Mydrivers ".

Зокрема, фахівці Xiaomi зробили камеру на 200 Мп з датчиком зображення надвеликого оптичного формату.

смартфони Xiaomi Фото: Сьогодні

Очікується, що такою потужною камерою будуть обладнані смартфони компанії, які випустять в майбутньому в рамках флагманської лінійки.

Керівництво Xiaomi каже, що в підрозділі компанії з виробництва камер працює понад 1 тисяча співробітників і в цей напрямок вкладають дуже великі гроші, що дозволяє швидко розвивати вихід нових камер.

Але поки навіть інсайдери не знають, коли буде запущений новий смартфон з камерою на 200 Мп і як він взагалі буде виглядати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що новий смартфон від Samsung за невеликі гроші порадує потужними камерою і процесором.

Крім того, ми писали про те, що Motorola показала новітній смартфон з камерою на 108 Мп.

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