Xiaomi тестує смартфон з революційною камерою на 200 Мп
Компанія вже почала тестування в цьому напрямку
Джерела, близькі до компанії Xiaomi, запевняють, що почалися активні тести нової камери на 200 Мп, яку почнуть встановлювати в майбутніх смартфонах.
Про це повідомляє " Mydrivers ".
Зокрема, фахівці Xiaomi зробили камеру на 200 Мп з датчиком зображення надвеликого оптичного формату.
Очікується, що такою потужною камерою будуть обладнані смартфони компанії, які випустять в майбутньому в рамках флагманської лінійки.
Керівництво Xiaomi каже, що в підрозділі компанії з виробництва камер працює понад 1 тисяча співробітників і в цей напрямок вкладають дуже великі гроші, що дозволяє швидко розвивати вихід нових камер.
Але поки навіть інсайдери не знають, коли буде запущений новий смартфон з камерою на 200 Мп і як він взагалі буде виглядати.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що новий смартфон від Samsung за невеликі гроші порадує потужними камерою і процесором.
Крім того, ми писали про те, що Motorola показала новітній смартфон з камерою на 108 Мп.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше