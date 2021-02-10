Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 10 лютого
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 10 лютого.
- Цифра дня – 8
- Колір дня – зелений
- Число удачі – 8
В основі дня усамітнення, і концентрація уваги. Серед головних плюсів дня внутрішнє чуття і знаки долі. При цьому мінуси дня несуть сварки, розставання і наклеп.
У рішенні робочих справ – не варто планувати великі витрати.
Краса і здоров'я: вдалими будуть процедури на зменшення ваги, корисне харчування, масаж і дихальна гімнастика. Але уразливі будуть бронхи і легені.
А ще саме час задуматися про сюрприз до Дня закоханих. Спеціально до свята 14 лютого ми зібрали 14 ідей, як провести День святого Валентина незвично і цікаво.
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