Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого: всі знаки зодіаку

Сьогодні, 06:40

Астрологічний прогноз на 7-13 лютого для всіх знаків зодіаку

На початку наступного тижня для багатьох знаків зодіаку емоційність відсунеться на задній план, а на перше місце вийде почуття обов'язку і відповідальності. Капризам і прояву егоїзму не місце.

Гороскоп на тиждень
Гороскоп на тиждень
Фото: Unsplash

З середини тижня ситуація трохи зміниться. Людям захочеться внутрішньої свободи і розкутості, оживуть емоції, які почнуть проявлятися відкритіше і вільніше.

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня)
Фото: Сьогодні

Наступного тижня Овни не відчуватимуть фінансових труднощів і зможуть дозволити собі шикувати. У навколишніх навіть може створитися відчуття, що вам щастить у всіх справах і всюди посміхається удача. Головне при такому успіху – не втратити голову і залишатися людиною в будь-яких обставинах. У середу бережіть гаманець або ж поставте ліміт на картку.

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня)
Фото: Сьогодні

На початку наступного тижня Тельцям не варто вплутуватися в серйозні фінансові відносини, оскільки в цьому є чималий ризик. У вівторок, якщо ви в чомусь засумніваєтеся, краще звернутися за допомогою до юриста і не займатися самодіяльністю. Ви можете не розрахувати свої сили. Поїздка наприкінці тижня буде вдалою при дотриманні всіх запобіжних заходів.

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Близнюків

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня)
Фото: Сьогодні

Близнюкам не варто починати серйозних справ наступного тижня. У понеділок, щоб не потрапити в неприємності, не довіряйте партнерам – краще прислухайтеся до порад мудріших людей, які не залежать від стану ваших справ. Прилив сил, який з'явиться з середини тижня, дозволить відчути впевненість в собі, а вона вам зараз необхідна.

Читайте також:
Любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня)
Фото: Сьогодні

У найближчий період Ракам варто прислухатися до своєї інтуїції і проявити спритність в складних ситуаціях. У цьому випадку ви зможете уникнути небажаного впливу людей, які заважають вам жити і ставлять палки в колеса, навіть коли ви стоїте на місці. Відвертість вам не зашкодить, головне, залишатися щирими. І зрозуміло, бережіть здоров'я.

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Льва

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня)
Фото: Сьогодні

Львів на початку семиденного періоду чекають якісь неприємності на роботі, зокрема – з начальством. Намагайтеся уникати зайвої активності, тому що це викличе у вас занепад сил і марні негативні емоції. Наприкінці тижня не варто починати нові справи – це невиправдане гаяння часу. Корисніше буде покопатися в причинах своїх невдач.

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня)
Фото: Сьогодні

Наступного тижня Діви будуть здатні проявити несподівану наполегливість в досягненні своїх цілей, що навряд чи сподобається оточуючим. У середу намагайтеся не відволікатися на фантазії, виконуючи свою роботу. Надлишок сил і енергії застосовуйте в мирних цілях і не ведіться на провокації. Вихідні пройдуть на ура, особливо якщо ви до них підготуєтеся.

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Фото: Сьогодні

Терезам наступного тижня важливо мобілізувати свої сили і відкинути лінь. Тільки таким чином ви будете здатні досягти поставленої мети в багатьох сферах життя. У вівторок прислухайтеся до внутрішнього голосу – ви будете напрочуд проникливі. Оточуючим знадобляться ваші поради – не скупіться на прояв уваги, яка незабаром окупиться.

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Фото: Сьогодні

Скорпіонам наступний тиждень принесе чималі переживання в особистому житті. Намагайтеся тримати себе в руках, щоб уникнути невиправданого нападу злості. Пам'ятайте, що агресія навряд чи призведе до любові і взаєморозуміння. У цей період у вас буде сильно розвинена інтуїція, яка допоможе уникнути або згладити багато неприємностей.

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Фото: Сьогодні

Наступного тижня для Стрільців часто виникатимуть неприємні ситуації в роботі, але ви здатні їх подолати. У четвер серйозні переговори краще перенести на інший час, незважаючи на привабливі та перспективні пропозиції. Виявляючи терпіння, ви вчитеся витримки, і будете за це гідно винагороджені. Приготуйте подарунок коханій людині.

Читайте також:
Фінансовий гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Фото: Сьогодні

Козорогам варто спробувати свої сили в незнайомому ремеслі – в цьому випадку вас чекає творчий успіх. Ви фонтануватимете ідеями – варто тільки почати. Не потрібно ризикувати на початку тижня, тому що мета не виправдає засоби. У вихідні приділіть більше уваги коханій людині – і цей час стане незабутньо яскравим для вас обох.

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого)
Фото: Сьогодні

Водолії в середу попадуться в пастку власних вигадок і фантазій, хоча реальність виявиться жорсткішою і прагматичнішою. Спускайтеся на землю і готуйтеся до несподіваних змін. Ви можеш розраховувати на підтримку близьких і рідних людей, але не варто перекладати свої прямі обов'язки на їх плечі. Їм це не дуже сподобається.

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня)
Фото: Сьогодні

Наступного тижня Рибам буде складно знайти спільну мову з оточуючими. У п'ятницю вам доведеться застосувати все своє красномовство, щоб переконати партнерів у вигідності співпраці і ведення спільних справ. У цьому випадку бізнес принесе швидкий і відчутний прибуток. Рутина і заробляння грошей не повинні відвернути вас від стану здоров'я.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Всі подробиці в спецтемі Гороскоп на тиждень

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Прогноз астролога на лютий 2021 року в головних сферах життя (відео) Гороскоп Таро для всіх знаків зодіаку на 2021 рік Вихідні дні та свята в лютому 2021 року в Україні
гороскоп астрологія знаки зодіаку гороскоп на тиждень
Реклама

Новини партнерів

Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
Умер отец Насти Каменских: «Приходи ко мне почаще во снах»
Умер отец Насти Каменских: «Приходи ко мне почаще во снах»

Популярні статті

Вчора, 18:12Events

Місія здійсненна: як вибрати подарунок на День святого Валентина і не схибити

Вчора, 10:54Фаново

Іменини Ксенії-2021: привітання з днем ангела

Вчора, 06:05Events

День блаженної Ксенії Петербурзької: короткі привітання, проза та вірші

Вчора, 05:21Психо

Гороскоп на сьогодні 6 лютого: Овнам потрібно більше спілкуватися, а Тельці зможуть вирішити будь-яке питання

5 лютогоЗірково

"У неї пенсія 1500 гривень": Віктор Павлік зізнався, чому не допомагає фінансово своїй мамі

5 лютогоФаново

День Григорія Богослова: історія, прикмети і що не можна робити

5 лютогоЗірково

Аліна Гросу змінила зачіску і повернула епоху "Бджілки" (фото)

5 лютогоСмачно

Прості рецепти на 14 лютого: 5 страв у вигляді серця

5 лютогоФаново

День блаженної Ксенії Петербурзької: історія, житіє і чудеса відомої святої

5 лютогоЗірково

Помер Віталій Альшанський – актор "Бригади" і "Поліцейського з Рубльовки"

5 лютогоЗірково

Віктор Павлік вперше розповів про взаємини з рідною сестрою, яка живе в Москві

5 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 5 лютого: у Водолія ідеальний день, а Рибам не можна квапитися

4 лютогоСмачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

4 лютогоФаново

День закоханих: хто такий Валентин та що не так із цим святом

4 лютогоЗдорово

Що таке рак: причини, основні симптоми і лікування онкології

4 лютогоЗірково

Життя триває: знаменитості, які перемогли рак

Новини партнерів

Куча комплексов: звезды, которые считают себя некрасивыми
Куча комплексов: звезды, которые считают себя некрасивыми
Збірна найапетитніших дружин футболістів
Збірна найапетитніших дружин футболістів
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Брежнева призналась, как ее изменило рождение младшего ребенка
Брежнева призналась, как ее изменило рождение младшего ребенка
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Наталия Илич – очаровательная подруга Сергея Милинковича-Савича
Наталия Илич – очаровательная подруга Сергея Милинковича-Савича
Нереальная любовь: 10 самых неловких экранных поцелуев   
Нереальная любовь: 10 самых неловких экранных поцелуев   
Джоли поссорилась с Питтом из-за его новой днвушки
Джоли поссорилась с Питтом из-за его новой днвушки

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти