Гороскоп на тиждень 7-13 лютого: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 7-13 лютого для всіх знаків зодіаку

На початку наступного тижня для багатьох знаків зодіаку емоційність відсунеться на задній план, а на перше місце вийде почуття обов'язку і відповідальності. Капризам і прояву егоїзму не місце.

Гороскоп на тиждень Фото: Unsplash

З середини тижня ситуація трохи зміниться. Людям захочеться внутрішньої свободи і розкутості, оживуть емоції, які почнуть проявлятися відкритіше і вільніше.

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня Овни не відчуватимуть фінансових труднощів і зможуть дозволити собі шикувати. У навколишніх навіть може створитися відчуття, що вам щастить у всіх справах і всюди посміхається удача. Головне при такому успіху – не втратити голову і залишатися людиною в будь-яких обставинах. У середу бережіть гаманець або ж поставте ліміт на картку.

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) Фото: Сьогодні

На початку наступного тижня Тельцям не варто вплутуватися в серйозні фінансові відносини, оскільки в цьому є чималий ризик. У вівторок, якщо ви в чомусь засумніваєтеся, краще звернутися за допомогою до юриста і не займатися самодіяльністю. Ви можете не розрахувати свої сили. Поїздка наприкінці тижня буде вдалою при дотриманні всіх запобіжних заходів.

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Близнюків

Близнюки (22 травня – 21 червня) Фото: Сьогодні

Близнюкам не варто починати серйозних справ наступного тижня. У понеділок, щоб не потрапити в неприємності, не довіряйте партнерам – краще прислухайтеся до порад мудріших людей, які не залежать від стану ваших справ. Прилив сил, який з'явиться з середини тижня, дозволить відчути впевненість в собі, а вона вам зараз необхідна.

Читайте також: Любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) Фото: Сьогодні

У найближчий період Ракам варто прислухатися до своєї інтуїції і проявити спритність в складних ситуаціях. У цьому випадку ви зможете уникнути небажаного впливу людей, які заважають вам жити і ставлять палки в колеса, навіть коли ви стоїте на місці. Відвертість вам не зашкодить, головне, залишатися щирими. І зрозуміло, бережіть здоров'я.

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Льва

Лев (23 липня – 21 серпня) Фото: Сьогодні

Львів на початку семиденного періоду чекають якісь неприємності на роботі, зокрема – з начальством. Намагайтеся уникати зайвої активності, тому що це викличе у вас занепад сил і марні негативні емоції. Наприкінці тижня не варто починати нові справи – це невиправдане гаяння часу. Корисніше буде покопатися в причинах своїх невдач.

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня Діви будуть здатні проявити несподівану наполегливість в досягненні своїх цілей, що навряд чи сподобається оточуючим. У середу намагайтеся не відволікатися на фантазії, виконуючи свою роботу. Надлишок сил і енергії застосовуйте в мирних цілях і не ведіться на провокації. Вихідні пройдуть на ура, особливо якщо ви до них підготуєтеся.

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) Фото: Сьогодні

Терезам наступного тижня важливо мобілізувати свої сили і відкинути лінь. Тільки таким чином ви будете здатні досягти поставленої мети в багатьох сферах життя. У вівторок прислухайтеся до внутрішнього голосу – ви будете напрочуд проникливі. Оточуючим знадобляться ваші поради – не скупіться на прояв уваги, яка незабаром окупиться.

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) Фото: Сьогодні

Скорпіонам наступний тиждень принесе чималі переживання в особистому житті. Намагайтеся тримати себе в руках, щоб уникнути невиправданого нападу злості. Пам'ятайте, що агресія навряд чи призведе до любові і взаєморозуміння. У цей період у вас буде сильно розвинена інтуїція, яка допоможе уникнути або згладити багато неприємностей.

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня для Стрільців часто виникатимуть неприємні ситуації в роботі, але ви здатні їх подолати. У четвер серйозні переговори краще перенести на інший час, незважаючи на привабливі та перспективні пропозиції. Виявляючи терпіння, ви вчитеся витримки, і будете за це гідно винагороджені. Приготуйте подарунок коханій людині.

Читайте також: Фінансовий гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) Фото: Сьогодні

Козорогам варто спробувати свої сили в незнайомому ремеслі – в цьому випадку вас чекає творчий успіх. Ви фонтануватимете ідеями – варто тільки почати. Не потрібно ризикувати на початку тижня, тому що мета не виправдає засоби. У вихідні приділіть більше уваги коханій людині – і цей час стане незабутньо яскравим для вас обох.

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) Фото: Сьогодні

Водолії в середу попадуться в пастку власних вигадок і фантазій, хоча реальність виявиться жорсткішою і прагматичнішою. Спускайтеся на землю і готуйтеся до несподіваних змін. Ви можеш розраховувати на підтримку близьких і рідних людей, але не варто перекладати свої прямі обов'язки на їх плечі. Їм це не дуже сподобається.

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня Рибам буде складно знайти спільну мову з оточуючими. У п'ятницю вам доведеться застосувати все своє красномовство, щоб переконати партнерів у вигідності співпраці і ведення спільних справ. У цьому випадку бізнес принесе швидкий і відчутний прибуток. Рутина і заробляння грошей не повинні відвернути вас від стану здоров'я.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Всі подробиці в спецтемі Гороскоп на тиждень

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися