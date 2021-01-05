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Найсамотніший кіт у світі облаштувався на архіпелазі (фото)

Вчора, 14:07

Пухнастика привезли у селище Баренцбург нелегально і зареєстрували як песця

Найсамотніший кіт у світі на прізвисько Кеша живе у норвезькому селищі Баренцбург, що знаходиться на архіпелазі Шпіцберген.

Взагалі, Шпіцберген – це унікальне місце. Місцевим заборонено тримати котів, оскільки домашні улюбленці можуть заразитися сказом від хижаків (лисиць, наприклад). Але Кеші вдалося дивом туди потрапити. Пухнастика привезли у селище нелегально і зареєстрували як песця. З того часу він став улюбленцем всіх місцевих жителів.

Фото: Facebook | Samotakota

Кеша обідає у їдальні з вахтовиками, а ночувати приходить до будинків. Та найбільше він цінує свободу: багато хто хотів його одомашнити, але безрезультатно.

Фото: Facebook | Samotakota

Котик вже звик жити на архіпелазі – він обожнює гуляти, не дивлячись на вітер та негоду.

Фото: Facebook | Samotakota

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кота, який пропав на три дні, а потім повернувся додому весь у боргах.

Дивіться відео: як живуть коти-багатії

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Крім цього, 33-річна шкільна вчителька з Мексики оприлюднила веселе відео, на якому показано, як хитрий бездомний кіт випрошує їжу біля супермаркету.

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Джерела: Сьогодні , facebook.com/samotakota
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