Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Видра подружилася з котом і стала зіркою інтернету: фото та відео

Сьогодні, 12:57

У тварин навіть з'явилася своя сторінка в Instagram

Видра на ім'я Сакура несподівано подружилася з кошеням Мочі і прославилася в інтернеті. У тварин навіть з'явилася своя сторінка в Instagram, де вже понад 46 тисяч підписників. Акаунт веде їхній господар – японець Мако.

Фото: Instagram | Kawauso Sakura

Такі різні пухнастики стали дуже близькими. Вони разом відпочивають, граються і, звичайно ж, найбільше сплять.

Фото: Instagram | Kawauso Sakura

Популярним став і YouTube-канал Сакури та Мочі під назвою ma ko. Власник тварин публікує кумедні відео про буденне життя своїх улюбленців.

Фото: Instagram | Kawauso Sakura

Ці короткі ролики збирають мільйони переглядів. Наприклад, останнє відео цієї парочки, де вони сплять разом, набрало вісім мільйонів переглядів.

Нагадаємо, співробітники заповідника Cornish Seal Sanctuary в графстві Корнуолл (Велика Британія) за допомогою інтернету знайшла другу половинку для видри Харріса.

Дивіться відео: як зараз працюють зоопарки, цирки та притулки

До того ж ми писали, як у Сінгапурі видри прогнали крокодила і потрапили на відео.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Обнюханий м'ятою кіт потрапив на відео і став зіркою інтернету Смішна реакція кішки, яка вперше у житті побачила сніг (відео) Найсамотніший кіт у світі облаштувався на архіпелазі (фото) Затиснуло між деталями під капотом: на Львівщині врятували кота з авто (відео)
фото відео кіт видра
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Умер знаменитый украинский модельер Сергей Ермаков
Умер знаменитый украинский модельер Сергей Ермаков
Погубила зависимость: скончался сын известной модели
Погубила зависимость: скончался сын известной модели

Популярні статті

Сьогодні, 09:23Фаново

День обіймів-2021: найприкольніші привітання, картинки, листівки та вірші

Сьогодні, 05:05Психо

Гороскоп на сьогодні 21 січня: Козероги зможуть гори перевернути, а Водоліям потрібно уникати нових знайомств

Вчора, 15:03Events

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

Вчора, 14:24Смачно

Український суперфуд – чай із шипшини: корисні властивості та рецепти

Вчора, 12:06Зірково

Скоро їх буде троє: історія кохання Нікіти Добриніна і Дар'ї Квіткової

19 січняЗірково

"Потрібно ставити на місце": молода дружина Павліка поскаржилася на невихованих сусідів

19 січняСмачно

Як приготувати жульєн: 5 простих рецептів

19 січняСмачно

Що корисно для нашої печінки, а що заважає її роботі – радить дієтолог

19 січняEvents

Водохреще-2021: найсильніші молитви

19 січняФаново

Водохреще-2021: чого у жодному разі не можна робити 19 січня

19 січняФаново

Водохреще-2021: прикольні привітання в прозі і листівки

19 січняПсихо

Гороскоп на 19 січня: Овну потрібен вечір в обіймах із коханою людиною, а у Тельців буде день-ракета

19 січняEvents

З Водохрещем: привітання, вірші і барвисті листівки

18 січняEvents

Привітання з Водохрещем: яскраві листівки, картинки, вірші і побажання

18 січняЗірково

Розкішна Сальма Гаєк у сексуальному вбранні відсвяткувала 17 млн підписників в Instagram: фото

18 січняEvents

Як і коли святити воду на Водохреще-2021

Новини партнерів

Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Певица Оля Полякова застраивает полуостров на Днепре (фото)
Певица Оля Полякова застраивает полуостров на Днепре (фото)
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами
"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти