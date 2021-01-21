Видра подружилася з котом і стала зіркою інтернету: фото та відео
У тварин навіть з'явилася своя сторінка в Instagram
Видра на ім'я Сакура несподівано подружилася з кошеням Мочі і прославилася в інтернеті. У тварин навіть з'явилася своя сторінка в Instagram, де вже понад 46 тисяч підписників. Акаунт веде їхній господар – японець Мако.
Такі різні пухнастики стали дуже близькими. Вони разом відпочивають, граються і, звичайно ж, найбільше сплять.
Популярним став і YouTube-канал Сакури та Мочі під назвою ma ko. Власник тварин публікує кумедні відео про буденне життя своїх улюбленців.
Ці короткі ролики збирають мільйони переглядів. Наприклад, останнє відео цієї парочки, де вони сплять разом, набрало вісім мільйонів переглядів.
Нагадаємо, співробітники заповідника Cornish Seal Sanctuary в графстві Корнуолл (Велика Британія) за допомогою інтернету знайшла другу половинку для видри Харріса.
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