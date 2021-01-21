Видра подружилася з котом і стала зіркою інтернету: фото та відео

У тварин навіть з'явилася своя сторінка в Instagram

Видра на ім'я Сакура несподівано подружилася з кошеням Мочі і прославилася в інтернеті. У тварин навіть з'явилася своя сторінка в Instagram, де вже понад 46 тисяч підписників. Акаунт веде їхній господар – японець Мако.

Фото: Instagram | Kawauso Sakura

Такі різні пухнастики стали дуже близькими. Вони разом відпочивають, граються і, звичайно ж, найбільше сплять.

Фото: Instagram | Kawauso Sakura

Популярним став і YouTube-канал Сакури та Мочі під назвою ma ko. Власник тварин публікує кумедні відео про буденне життя своїх улюбленців.

Фото: Instagram | Kawauso Sakura

Ці короткі ролики збирають мільйони переглядів. Наприклад, останнє відео цієї парочки, де вони сплять разом, набрало вісім мільйонів переглядів.

Нагадаємо, співробітники заповідника Cornish Seal Sanctuary в графстві Корнуолл (Велика Британія) за допомогою інтернету знайшла другу половинку для видри Харріса.

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