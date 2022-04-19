Звідки взялися кацапи та хохли: походження та значення слів

Зневажливі назви мають своє походження недарма. Чому таке прізвисько з'явилося у росіян та українців – розповідаємо у матеріалі

Що означають слова "кацап" та "хохол", і чому росіян та українців так називають / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповідали, хто такі орки і чому їх порівнюють із росіянами. Культурно-освітня платформа Inverium опублікувала пост, у якому розповідається про походження слів кацап та хохол.

"Словник української мови" тлумачить слова хохол та кацап як зневажливі назви українця та росіянина відповідно. Чи все однозначно? Чи розуміємо ми значення цих слів? Є здогади, що росіянам ніхто не розповів, що хохол від самого початку – це ознака гідності, відваги та честі, – йдеться у пості Inverium Platform.

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Розповідаємо, що означають ці слова.

Хохол

Етимологічний словник української мови позначає слово хохо́л ("чуб", "пелех") як те, що походить від праслов'янського *xoxolъ. Від нього ж пішли і російське хохо́л, білоруське хахо́л, чеське chochol і словацьке chochol.

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Найчастіше цю назву використовували у XVII столітті для позначення оселедця – характерної зачіски козаків.

Наші пращури часів Київської Русі чи навіть раніше, арійської доби, залишали на абсолютно оголеній голові лише невелике пасмо волосся – чуб. Подібна звичка була й у запорізьких козаків. Вони називали ці пасма оселедцями.

Носити таку зачіску дозволялося не всім. Оселедець був свого роду відзнакою лицарства і відваги. На Запорізькій Січі вважалося найвищою образою та приниженням, якщо козаку відрізали оселедця.

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На історичних портретах давньокиївського князя Святослава, першого гетьмана Січі Байди Вишневецького, а також національних героїв Івана Богуна та Івана Гонти видно, що всі вони носили оселедці.

Князь Святослав в бою

Московські люди називали чуби, які носили українські лицарі, хохли.

Ще одне значення слова хохол пов'язане з українською символікою. Так, у монгольській мові воно означає "жовто-блакитний", "небо та сонце". Саме так наших пращурів називали монголо-татари, коли побачили прапори відповідних кольорів.

Кацап

Версій походження цього слова декілька. У тюркській мові це слово утворилося від арабського касаб, що означає "живодер", "м'ясник", "той, хто забиває тварин".

До росіян його почали використовувати після того, як цар Іван Грозний захопив столицю поволзьких татар – Казань. Річ у тому, що цар зі своїм військом довго не міг захопити місто (1552 рік). У результаті він пішов на хитрість. Іван IV поклявся на іконах та Євангелії, що відпустить всіх городян, якщо вони здадуть Казань. Коли ж люди відчинили ворота фортеці, їх жорстоко вбили.

Картина "Іван Грозний з доносом", А. Шишкін / Фото: Pinterest

У кримськотатарській мові слово "кассап" означає "м'ясник", "кривавий".

Існує ще одне значення слова кацап, яке можна знайти. Згідно з ним, слово пішло від російської традиції носити бороди. За переказами, Іван Виговський одного разу привіз відповідь гетьманові Богдану Хмельницькому від московського царя. Там значилося:

Ви – хохли, бо носите на голові хохол, а ми носимо бороди, тому нас прозвали "как цап", тобто "как козел", звідси і "кацап".

Дослідники та історики стверджують, що таке трактування є хибним. Річ у тому, що суміш російських та українських слів для того періоду була нехарактерною, дві мови існували окремо.

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