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Откуда взялись кацапы и хохлы: происхождение и значение слов

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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19 апреля, 17:10
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Пренебрежительные названия имеют свое происхождения неспроста. Почему такое прозвище появилось у россиян и украинцев – рассказываем в материале
Что означают слова "кацап" и "хохол", и почему россиян и украинцев так называют
Что означают слова "кацап" и "хохол", и почему россиян и украинцев так называют / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали, кто такие орки и почему их сравнивают с россиянами. Культурно-образовательная платформа Inverium опубликовала пост, в котором рассказывается о происхождении слов кацап и хохол.

"Словарь украинского языка" толкует слова хохол и кацап как пренебрежительные названия украинца и россиянина соответственно. Все ли однозначно? Понимаем ли мы значение этих слов? Есть догадки, что россиянам никто не рассказал, что хохол изначально – это признак достоинства, отваги и чести, – говорится в посте Inverium Platform.

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Рассказываем, что же означают эти слова.

Хохол

Этимологический словарь украинского языка обозначает слово хохо́л ("чуб, пелех") как происходящее от прасловянского *xoxolъ. От него же пошли и российское хохо́л, белорусское хахо́л, чешское chochol и словацкое chochol.

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Чаще всего это название использовали в XVII веке для обозначения оселедца – характерной прически казаков.

Наши предки времен Киевской Руси или даже раньше, арийского периода, оставляли на абсолютно обритой голове только небольшую прядь волос – чуб. Подобная привычка была и у запорожских казаков. Они называли эти пряди оселедцами.

Носить такую прическу разрешалось не всем. Оселедец был своего рода знаком отличия рыцарства и отваги. На Запорожской Сечи считалось наивысшим оскорблением и унижением, если казаку отрезали оселедец.

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На исторических портретах древнекиевского князя Святослава, первого гетмана Сечи Байды Вишневецкого, а также национальных героев Ивана Богуна и Ивана Гонты видно, что все они носили оселедцы.

Князь Святослав в бою
Князь Святослав в бою

Московские люди называли чубы, которые носили украинские рыцари, хохлами.

Еще одно значение слова хохол связано с украинской символикой. Так, в монгольском языке оно означает "желто-голубой", "небо и солнце". Именно так наших предков называли монголо-татары, когда увидели флаги соответствующих цветов.

Кацап

Версий происхождений у этого слова несколько. В тюркском языке это слово образовалось от арабского касаб, что означает "живодер", "мясник", "тот, кто забивает животных".

К россиянам его стали применять после того, как царь Иван Грозный захватил столицу поволжских татар – Казань. Дело в том, что царь со своим войском долго не мог захватить город (1552 год). В итоге он пошел на уловку. Иван IV поклялся на иконах и Евангелии, что отпустит всех горожан, если они сдадут Казань. Когда же люди открыли ворота крепости, их жестоко убили.

Картина "Иван Грозный с доносом", А. Шишкин
Картина "Иван Грозный с доносом", А. Шишкин / Фото: Pinterest

В крымскотатарском языке слово "кассап" означает "мясник", "кровавый".

Существует еще одно значение слова кацап, которое можно найти в Сети. Согласно ему, слово пошло от российской традиции носить бороды. Согласно преданиям, Иван Выговский однажды привез ответ гетману Богдану Хмельницкому от московского царя. Там значилось:

Вы – хохлы, потому что носите на голове хохол, а мы носим бороды, поэтому нас прозвали "как цап", то есть "как козел", отсюда и "кацап".

Исследователи и историки утверждают, что такая трактовка ошибочна. Дело в том, что смесь российских и украинских слов для того периода была не характерна, два языка существовали отдельно.

Вам будет интересно узнать, что такое суржик и как правильно говорить по-украински.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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